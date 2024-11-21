"الشريف": المحاماة طب العلاقات العدلية.. ومستقبل الشراكات واعد في ظل الحراك التنموي غير المسبوق

خلال مؤتمر "مستقبل شركات المحاماة في السعودية".. والروقي: هدفنا تغيير فكّر المحاماة للعالمية

أكد عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة ممثل الغرفة لدى مجلس الغرف السعودية، شاكر بن عساف الشريف، أن المحاماة طب العلاقات، مشيراً إلى أن تطبيق المفهوم الجديد لشركات المحاماة العالمية في المملكة سيعزز من دورها، خاصة أن البلاد تشهد حركة تنموية غير مسبوقة بمشاركة استثمارات خارجية، مبيناً أن المحاماة تمثل طب العلاقات التجارية والأسرية، حيث تقوم بالتقاضي والترافع، وتصلح العلاقات مما ينتج عنه إعطاء كل ذي حق حقه.

وأعرب "الشريف" في كلمته أمام جلسات مؤتمر مستقبل شركات المحاماة في المملكة والذي نظمته لجنة المحامين والموثقين بغرفة مكة المكرمة منتصف الأسبوع الماضي، وحضره أكثر من 450 قانونياً، عن أمله في إنشاء شركات سعودية بمواصفات عالمية، لاسيما أن المملكة في رؤيتها الجديدة وضعت قوانين محكمة، تعزز من وضع العدالة وفق القوانين المحكمة، داعياً إلى الاعتناء بالمحامين الجدد لزيادة الهامات في قطاع المحاماة.

وقال إن هذا الحراك التنموي الكبير الذي تشهده المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين مهندس الرؤية الطموحة يحتاج إلى ذراع قانوني يواكب العمل الكبير الحالي في جميع مفاصل الدولة، مضيفاً: فالمؤسسة القضائية تشكل الحماية والأمان والضمان مع الجهات الأخرى لمستقبل العمل التنموي".

وأشار إلى أن مكة المكرمة تزخر بحزم واسعة من الأعمال التجارية والصناعية، والعديد من القطاعات التي تشهد دعماً مستمراً من القيادة الحكيمة، والتي تستشرف رؤية 2030 الطموحة الداعية إلى مضاعفة الناتج القومي للمملكة، مما يفتح العديد من الفرص أمام المستثمرين من داخل وخارج المملكة، وهو ما يتطلب مظلة متميزة من الأنظمة والقوانين، ووفرتها الدولة بالفعل فيما يتبقى هو تطبيق ذلك بمشاركة قطاع المحاماة ليواكب المستجدات على الساحة الاقتصادية، وذلك من صميم أهداف المؤتمر الذي يسعى للارتقاء بشركات المحاماة الوطنية ورفع جودة هذه الشركات بالاستفادة من نماذج شركات المحاماة الناجحة دولياً وغيرها من الأهداف الداعمة لها.

وأضاف "الشريف": "أتمنى أن تكون مخرجات هذا المؤتمر بحجم الرؤى الداعمة للأعمال ليكون لدينا منظومة للمحاماة للسير إلى أفق أرحب".

من جهة أخرى، قال رئيس لجنة المحامين والموثقين بدر الروقي: "المؤتمر بشكل أساسي هدف إلى تقديم فكر إبداعي للمحامين والمحاميات يساهم في نقل هذه المهنة إلى أبعاد جديدة، مقدماً شكره وتقديره لرعاية صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز للفعالية، وحيا رئيس مجلس إدارة غرفة مكة هشام كعكي على كل ما قدمه من دعم وتسهيلات، إلى جانب أمين عام غرفة مكة المكرمة إبراهيم برديسي على إشرافه الشخصي على تجهيزات وتحضيرات المؤتمر".

وأضاف: "سبقني الأخوة الضيوف الأعزاء في الحديث عن مستقبل شركات المحاماة بشكل موسع ووافي، متناولاً تاريخ لجنة المحامين والموثقين بمكة المكرمة التي تأسست عام 1439 هـ، قائلاً: لم يدخر أعضاؤها جهداً في تطوير مهنة المحاماة بشكل عام ودعمهم المستمر وعملهم الجاد والدؤوب في اظهار هذا المؤتمر بأفضل صورة وهدفنا في هذا المؤتمر تغير فكر المحاماة إلى العالمية".

عضو لجنة المحامين والموثقين عبدالله الرشودي افتتح الجلسة الحوارية الثانية مشيداً بالتجارب العالمية والإقليمية الناجحة لشركات المحاماة التي تم استعراضها في الجلسة الأولى، معتبراً أن استعراض هذه التجارب ليس كافياً للتطوير؛ ولذا كان ضرورياً استضافة نماذج ناجحة بالفعل.

وكان ضيوف الجلسة الحوارية المحامي حسن الشقصي وعبدالرحيم مرداس، من دولة الإمارات، عرضا تجربتيهما في تأسيس شركات محاماة، وشارك حسن الشقصي المحامي وصاحب شركة محاماة إماراتية قصة شركته قائلاً: "استعنا في مرحلة ما بأحد الشركات الأجنبية المتخصصة في مجال المحاماة، ووضعنا خطة طريق للعمل في الشراكة والعمل على توسعتها من حيث زيادة عدد التخصصات المتوفرة وعدد المحامين".

وأردف: "بالطبع كانت هناك صعوبات ومعوقات في بداية الأمر، لا سيما حينما بدأت الشركة تنافس بقوة المكاتب الفردية، وفضلنا عدم دخول منافسة مع شركات المحاماة الأجنبية بل عملنا معهم لنستقي من خبرتهم لنتطور ونتمكن من تقديم خدمات على نفس الدرجة من الاحترافية مع الاستمرار في استقطاب المحامين المتخصصين المتميزين".

وقال: "حلم التوسع بشركتنا رافقنا منذ اليوم الأول ومازال، لكننا نأخذ فكرة التوسع الاقليمي بروية، فنحن نبحث أولاً عن الشريك المناسب الذي يستطيع أن يدير الفرع ويحافظ على نفس المستوى المقدم، ثم بدأنا في التوسع خارج حدود دولة الإمارات بشكل مدروس".