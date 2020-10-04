" الحميد" لـ"سبق": حزين لخروج "النصر".. والفريق قادر على العودة والتتويج مستقبلاً

أبدى الإعلامي ثامر الحميد بالغ حزنه على خروج النصر من المسابقة الآسيوية من دورها قبل النهائي أمام فريق بيرسبوليس الإيراني.

وقال الحميد في تصريحات خاصة لـ"سبق": "كنت أتمنى تتويج النصر باللقب القاري كتشريف للكرة السعودية ".

وتابع: "إدارة النصر قامت بعمل مؤسسي مميز، واستقطبت لاعبين مميزين، وكانت الإدارة تستحق هذا التكريم الآسيوي".

ووجّه الحميد حديثه لجماهير النصر قائلاً: "افخروا بفريقكم. والسقوط في كرة القدم وارد، لكن الأهم هو سرعة النهوض من جديد. والفريق قادر على التتويج باللقب في المواسم المقبلة بمشيئة الله".