الحائلي : الإدارة السابقة ورطتنا بالديون .. وناظر يرد: حسبي الله ونعم الوكيل
اتهم رئيس نادي الاتحاد انمار الحائلي إدارة نادي الاتحاد السابقة برئاسة لؤي ناظر بتحميل النادي ديونًا قرابة نصف المليار ريال ما بين ديون آجلة وقصيرة الأجل.
وكشف الحائلي عبر برنامج الدوري مع وليد عن أن المدرب السابق للاتحاد بيليتش يطالب نادي الاتحاد بمبلغ قرابة الـ١٠٠ مليون ريال.
كما كشف عن مبالغ اللاعب سانوغو، مبينًا أن اللاعب يطالب النادي بمبلغ تجاوز سقف الـ ٥٠ مليون ريال.
وأوضح الحائلي أن إدارته قامت بدفع ١٥ مليونًا خلال ٣ أشهر كاشفًا عن توفر مبلغ ٨ آلاف ريال فقط في خزانة النادي لحظة تسلمهم زمام الأمور.
ومن جانب آخر تواصلت "سبق" مع رئيس نادي الاتحاد السابق لؤي ناظر للحديث عما أدلى به الحائلي بتحميل إدارته ديونًا قاربت نصف المليار واكتفى بالقول: حسبي الله ونعم الوكيل.
كما علمت "سبق" من مصادرها بأن قضية بيليتش والتي تكلف النادي مبلغًا قرابة ١٠٠ مليون، تحت عناية الهيئة العامة للرياضة وهي من تتحمل تبعاتها لا شأن لنادي الاتحاد بالقضية.
وكشف المصدر أن الرئيس السابق لؤي ناظر قام بمشورة هيئة الرياضة قبل إقالته للمدرب، كاشفًا لهم عن كل التبعات فتمت موافقة الهيئة بإقالة بيليتش.
الحائلي : الإدارة السابقة ورطتنا بالديون .. وناظر يرد: حسبي الله ونعم الوكيل
عبدالعزيز السلمي
سبق
2019-09-23
اتهم رئيس نادي الاتحاد انمار الحائلي إدارة نادي الاتحاد السابقة برئاسة لؤي ناظر بتحميل النادي ديونًا قرابة نصف المليار ريال ما بين ديون آجلة وقصيرة الأجل.
وكشف الحائلي عبر برنامج الدوري مع وليد عن أن المدرب السابق للاتحاد بيليتش يطالب نادي الاتحاد بمبلغ قرابة الـ١٠٠ مليون ريال.
كما كشف عن مبالغ اللاعب سانوغو، مبينًا أن اللاعب يطالب النادي بمبلغ تجاوز سقف الـ ٥٠ مليون ريال.
وأوضح الحائلي أن إدارته قامت بدفع ١٥ مليونًا خلال ٣ أشهر كاشفًا عن توفر مبلغ ٨ آلاف ريال فقط في خزانة النادي لحظة تسلمهم زمام الأمور.
ومن جانب آخر تواصلت "سبق" مع رئيس نادي الاتحاد السابق لؤي ناظر للحديث عما أدلى به الحائلي بتحميل إدارته ديونًا قاربت نصف المليار واكتفى بالقول: حسبي الله ونعم الوكيل.
كما علمت "سبق" من مصادرها بأن قضية بيليتش والتي تكلف النادي مبلغًا قرابة ١٠٠ مليون، تحت عناية الهيئة العامة للرياضة وهي من تتحمل تبعاتها لا شأن لنادي الاتحاد بالقضية.
وكشف المصدر أن الرئيس السابق لؤي ناظر قام بمشورة هيئة الرياضة قبل إقالته للمدرب، كاشفًا لهم عن كل التبعات فتمت موافقة الهيئة بإقالة بيليتش.
23 سبتمبر 2019 - 24 محرّم 1441
01:08 AM
الحائلي : الإدارة السابقة ورطتنا بالديون .. وناظر يرد: حسبي الله ونعم الوكيل
اتهم رئيس نادي الاتحاد انمار الحائلي إدارة نادي الاتحاد السابقة برئاسة لؤي ناظر بتحميل النادي ديونًا قرابة نصف المليار ريال ما بين ديون آجلة وقصيرة الأجل.
وكشف الحائلي عبر برنامج الدوري مع وليد عن أن المدرب السابق للاتحاد بيليتش يطالب نادي الاتحاد بمبلغ قرابة الـ١٠٠ مليون ريال.
كما كشف عن مبالغ اللاعب سانوغو، مبينًا أن اللاعب يطالب النادي بمبلغ تجاوز سقف الـ ٥٠ مليون ريال.
وأوضح الحائلي أن إدارته قامت بدفع ١٥ مليونًا خلال ٣ أشهر كاشفًا عن توفر مبلغ ٨ آلاف ريال فقط في خزانة النادي لحظة تسلمهم زمام الأمور.
ومن جانب آخر تواصلت "سبق" مع رئيس نادي الاتحاد السابق لؤي ناظر للحديث عما أدلى به الحائلي بتحميل إدارته ديونًا قاربت نصف المليار واكتفى بالقول: حسبي الله ونعم الوكيل.
كما علمت "سبق" من مصادرها بأن قضية بيليتش والتي تكلف النادي مبلغًا قرابة ١٠٠ مليون، تحت عناية الهيئة العامة للرياضة وهي من تتحمل تبعاتها لا شأن لنادي الاتحاد بالقضية.
وكشف المصدر أن الرئيس السابق لؤي ناظر قام بمشورة هيئة الرياضة قبل إقالته للمدرب، كاشفًا لهم عن كل التبعات فتمت موافقة الهيئة بإقالة بيليتش.