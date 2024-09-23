الحائلي : الإدارة السابقة ورطتنا بالديون .. وناظر يرد: حسبي الله ونعم الوكيل

‫اتهم رئيس نادي الاتحاد انمار الحائلي إدارة نادي الاتحاد السابقة برئاسة لؤي ناظر بتحميل النادي ديونًا قرابة نصف المليار ريال ما بين ديون آجلة وقصيرة الأجل.

‫وكشف الحائلي عبر برنامج الدوري مع وليد عن أن المدرب السابق للاتحاد بيليتش يطالب نادي الاتحاد بمبلغ قرابة الـ١٠٠ مليون ريال.

‫كما كشف عن مبالغ اللاعب سانوغو، مبينًا أن اللاعب يطالب النادي بمبلغ تجاوز سقف الـ ٥٠ مليون ريال.

‫وأوضح الحائلي أن إدارته قامت بدفع ١٥ مليونًا خلال ٣ أشهر كاشفًا عن توفر مبلغ ٨ آلاف ريال فقط في خزانة النادي لحظة تسلمهم زمام الأمور.

‫ومن جانب آخر تواصلت "سبق" مع رئيس نادي الاتحاد السابق لؤي ناظر للحديث عما أدلى به الحائلي بتحميل إدارته ديونًا قاربت نصف المليار واكتفى بالقول: حسبي الله ونعم الوكيل.

‫كما علمت "سبق" من مصادرها بأن قضية بيليتش والتي تكلف النادي مبلغًا قرابة ١٠٠ مليون، تحت عناية الهيئة العامة للرياضة وهي من تتحمل تبعاتها لا شأن لنادي الاتحاد بالقضية.

‏وكشف المصدر أن الرئيس السابق لؤي ناظر قام بمشورة هيئة الرياضة قبل إقالته للمدرب، كاشفًا لهم عن كل التبعات فتمت موافقة الهيئة بإقالة بيليتش.