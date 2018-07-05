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نائب مدير شرطة حائل يقلّد مساعد دوريات الأمن رتبته الجديدة

قلّد نائب مدير شرطة منطقة حائل اللواء فهد بن عامر الغنام، في مكتبه اليوم، مساعد مدير إدارة دوريات الأمن بالمنطقة المقدم عبدالرحمن بن عبدالمحسن الخرينق، رتبته الجديدة، بعد أن صدرت الموافقة الكريمة على ترقيته إلى رتبة عقيد.

وهنّأ "الغنام" "الخرينق" بالثقة الملكية؛ مشيداً بجهوده في مجال عمله متمنياً لهم التوفيق.

وعبّر العقيد الخرينق عن سعادته بهذه الثقة الغالية؛ سائلاً الله عز وجل أن يوفقه لخدمة الدين والملك والوطن.

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نائب مدير شرطة حائل يقلّد مساعد دوريات الأمن رتبته الجديدة
سبق

قلّد نائب مدير شرطة منطقة حائل اللواء فهد بن عامر الغنام، في مكتبه اليوم، مساعد مدير إدارة دوريات الأمن بالمنطقة المقدم عبدالرحمن بن عبدالمحسن الخرينق، رتبته الجديدة، بعد أن صدرت الموافقة الكريمة على ترقيته إلى رتبة عقيد.

وهنّأ "الغنام" "الخرينق" بالثقة الملكية؛ مشيداً بجهوده في مجال عمله متمنياً لهم التوفيق.

وعبّر العقيد الخرينق عن سعادته بهذه الثقة الغالية؛ سائلاً الله عز وجل أن يوفقه لخدمة الدين والملك والوطن.

05 يوليو 2018 - 21 شوّال 1439
01:34 PM

نائب مدير شرطة حائل يقلّد مساعد دوريات الأمن رتبته الجديدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - حائل
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قلّد نائب مدير شرطة منطقة حائل اللواء فهد بن عامر الغنام، في مكتبه اليوم، مساعد مدير إدارة دوريات الأمن بالمنطقة المقدم عبدالرحمن بن عبدالمحسن الخرينق، رتبته الجديدة، بعد أن صدرت الموافقة الكريمة على ترقيته إلى رتبة عقيد.

وهنّأ "الغنام" "الخرينق" بالثقة الملكية؛ مشيداً بجهوده في مجال عمله متمنياً لهم التوفيق.

وعبّر العقيد الخرينق عن سعادته بهذه الثقة الغالية؛ سائلاً الله عز وجل أن يوفقه لخدمة الدين والملك والوطن.

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