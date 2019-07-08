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سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند 8827.01 نقطة

بتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.5 مليار ريال

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية، اليوم، مرتفعاً 15.90 نقطة ليقفل عند مستوى 8827.01 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.5 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 100 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 90 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 80 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 94 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: أسمنت تبوك، وسيسكو، والدريس، والخبير ريت، واتحاد الإتصالات، الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: هرفي للأغذية، والمجموعة السعودية، ومعادن، وكيان السعودية، وسافكو فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.81% و4.68%.

فيما كانت أسهم شركات: كيان السعودية، والإنماء، ودار الأركان، واتحاد الإتصالات وأسمنت نجران هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الراجحي، والإنماء، وسابك، واتحاد الاتصالات، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 141.76 نقطة ليقفل عند مستوى 3797.59 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.9 ملايين ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 170 ألف سهم تقاسمتها 462 صفقة.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند 8827.01 نقطة
سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية، اليوم، مرتفعاً 15.90 نقطة ليقفل عند مستوى 8827.01 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.5 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 100 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 90 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 80 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 94 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: أسمنت تبوك، وسيسكو، والدريس، والخبير ريت، واتحاد الإتصالات، الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: هرفي للأغذية، والمجموعة السعودية، ومعادن، وكيان السعودية، وسافكو فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.81% و4.68%.

فيما كانت أسهم شركات: كيان السعودية، والإنماء، ودار الأركان، واتحاد الإتصالات وأسمنت نجران هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الراجحي، والإنماء، وسابك، واتحاد الاتصالات، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 141.76 نقطة ليقفل عند مستوى 3797.59 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.9 ملايين ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 170 ألف سهم تقاسمتها 462 صفقة.

08 يوليو 2019 - 5 ذو القعدة 1440
04:09 PM

سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند 8827.01 نقطة

بتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.5 مليار ريال

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية، اليوم، مرتفعاً 15.90 نقطة ليقفل عند مستوى 8827.01 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.5 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 100 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 90 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 80 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 94 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: أسمنت تبوك، وسيسكو، والدريس، والخبير ريت، واتحاد الإتصالات، الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: هرفي للأغذية، والمجموعة السعودية، ومعادن، وكيان السعودية، وسافكو فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.81% و4.68%.

فيما كانت أسهم شركات: كيان السعودية، والإنماء، ودار الأركان، واتحاد الإتصالات وأسمنت نجران هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الراجحي، والإنماء، وسابك، واتحاد الاتصالات، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 141.76 نقطة ليقفل عند مستوى 3797.59 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.9 ملايين ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 170 ألف سهم تقاسمتها 462 صفقة.

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200 مليون

26 ديسمبر
24,755
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32,578
29 مليار ..

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