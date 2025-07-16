"الصحة": تُطلق حملة توعوية لمرضى الأمراض المزمنة والسمنة

لرفع مستوى الوعي لديهم بأهمية المحافظة وتطبيق التعليمات الوقائية

أكدت وزارة الصحة أن المصابين بالأمراض المزمنة والسمنة هم من أكثر الفئات تأثراً بمضاعفات كورونا.

واستهدفت "الصحة" عبر حملة توعية أطلقتها "المصابون بالأمراض المزمنة والسمنة"؛ سعياً لرفع مستوى الوعي لديهم بأهمية المحافظة وتطبيق التعليمات الوقائية والالتزام بالخطط العلاجية ومتابعة الأطباء.

وتضمّنت الحملة عدة نصائح لمرضى الأمراض المزمنة ومنها "غسل اليدين أو تعقيمهما باستمرار، والاستمرار على الخطة العلاجية للمريض، والمحافظة على المواعيد، ولبس الكمامة"، كما تضمنت الحملة نصائح للمصابين بالسمنة ومنها: اتباع نظام غذائي صحي متوازن، وممارسة الرياضة باستمرار، ولبس الكمامة، وغسل اليدين أو تعقيمهما باستمرار " كما نصحتهم بتحميل تطبيق "صحة" واستشارة الأطباء عند الحاجة.

يُذكر أنه يشارك في الحملة: جمعية السكري السعودية الخيرية، وجمعية الأمير فهد بن سلمان الخيرية لرعاية مرضى الفشل الكلوي (كلانا)، والجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان، والجمعية الخيرية لمكافحة السمنة (كيل)، والجمعية السعودية للحساسية والربو والمناعة، وجمعية القلب السعودية.