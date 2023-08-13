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"الوهيبي" يتفقد الاستعدادات الفنية والتقنية وأعمال الصيانة لاستقبال العام الدراسي بالرياض

وقف على الميزانية التشغيلية للمدارس ومتابعة صرفها وعملية تسليم المقررات الدراسية

أكد المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي على استكمال كل الاستعدادات والتجهيزات الفنية والتقنية وأعمال الصيانة لاستقبال العام الدراسي الجديد .

وناقش "الوهيبي" خلال ترؤسه للجنة التوجيهية للإشراف على تنفيذ خطة العودة للمدارس على مستوى منطقة الرياض للعام الدراسي 1442هـــ، أعمال الصيانة والنظافة في المدارس ومدى اكتمالها والميزانية التشغيلية للمدارس ومتابعة صرفها لقادة المدارس، كما تابع سير تسليم المقررات الدراسية للمدارس المتوسطة والثانوية بعد تسليمها للمدارس الابتدائية.

وقدم "الوهيبي" شكره لإدارة المستودعات على جهودها في إيصال الكتب المدرسية للمدارس، كما قدم شكره لمكاتب التعليم لتسهيل العمل لذلك وفق الخطة الزمنية المحددة .

وكان مدير عام التعليم بمنطقة الرياض قد أصدر قراراً يقضي بتشكيل اللجنة التوجيهية للإشراف على تنفيذ خطة العودة للمدارس على مستوى منطقة الرياض للعام الدراسي 1442هـــ برئاسته وعضوية عددٍ من قيادات ومسؤولي الإدارة، في إطار توجيهات وزارة التعليم المتضمنة تشكيل لجان توجيهية للإشراف على خطة العودة للمدارس لهذا العام والتي تتولى مهام الإشراف على خطة الاستعداد للعودة للمدارس للعام الدراسي 1442هــ والتحقق من اكتمال استعدادات الإدارات والأقسام ومكاتب التعليم، إلى جانب مراجعة وتطوير المخطط الشامل للعودة والإشراف على تطبيقه، كما تتولى اللجنة الإشراف على اكتمال الاستعدادات الصحية وأعمال الصيانة والنظافة وجاهزية المدارس لاستقبال الطلاب، ومتابعة التقارير الدورية لعلميات الاستعداد وإقرار التغييرات اللازمة، إضافة إلى الإشراف على جاهزية منظومة التعليم الموحدة ومتابعة تفعيلها في المدارس والإشراف على البرامج التطويرية الداعمة لشاغلي الوظائف التعليمية لتنفيذ خطة العودة، وكذلك الإشراف على تنفيذ خطة التوعية الإعلامية للعودة للمدارس .

ويقضي القرار بتشكيل لجان فرعية مماثلة في مكاتب التعليم للإشراف على تنفيذ خطة العودة والاستعداد للعام الدراسي الجديد، والرفع بتقارير عن سير العمل ونسب الإنجاز والتحديات التي تواجه الميدان.

المدير العام للتعليم منطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الوهيبي" يتفقد الاستعدادات الفنية والتقنية وأعمال الصيانة لاستقبال العام الدراسي بالرياض
سبق

أكد المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي على استكمال كل الاستعدادات والتجهيزات الفنية والتقنية وأعمال الصيانة لاستقبال العام الدراسي الجديد .

وناقش "الوهيبي" خلال ترؤسه للجنة التوجيهية للإشراف على تنفيذ خطة العودة للمدارس على مستوى منطقة الرياض للعام الدراسي 1442هـــ، أعمال الصيانة والنظافة في المدارس ومدى اكتمالها والميزانية التشغيلية للمدارس ومتابعة صرفها لقادة المدارس، كما تابع سير تسليم المقررات الدراسية للمدارس المتوسطة والثانوية بعد تسليمها للمدارس الابتدائية.

وقدم "الوهيبي" شكره لإدارة المستودعات على جهودها في إيصال الكتب المدرسية للمدارس، كما قدم شكره لمكاتب التعليم لتسهيل العمل لذلك وفق الخطة الزمنية المحددة .

وكان مدير عام التعليم بمنطقة الرياض قد أصدر قراراً يقضي بتشكيل اللجنة التوجيهية للإشراف على تنفيذ خطة العودة للمدارس على مستوى منطقة الرياض للعام الدراسي 1442هـــ برئاسته وعضوية عددٍ من قيادات ومسؤولي الإدارة، في إطار توجيهات وزارة التعليم المتضمنة تشكيل لجان توجيهية للإشراف على خطة العودة للمدارس لهذا العام والتي تتولى مهام الإشراف على خطة الاستعداد للعودة للمدارس للعام الدراسي 1442هــ والتحقق من اكتمال استعدادات الإدارات والأقسام ومكاتب التعليم، إلى جانب مراجعة وتطوير المخطط الشامل للعودة والإشراف على تطبيقه، كما تتولى اللجنة الإشراف على اكتمال الاستعدادات الصحية وأعمال الصيانة والنظافة وجاهزية المدارس لاستقبال الطلاب، ومتابعة التقارير الدورية لعلميات الاستعداد وإقرار التغييرات اللازمة، إضافة إلى الإشراف على جاهزية منظومة التعليم الموحدة ومتابعة تفعيلها في المدارس والإشراف على البرامج التطويرية الداعمة لشاغلي الوظائف التعليمية لتنفيذ خطة العودة، وكذلك الإشراف على تنفيذ خطة التوعية الإعلامية للعودة للمدارس .

ويقضي القرار بتشكيل لجان فرعية مماثلة في مكاتب التعليم للإشراف على تنفيذ خطة العودة والاستعداد للعام الدراسي الجديد، والرفع بتقارير عن سير العمل ونسب الإنجاز والتحديات التي تواجه الميدان.

13 أغسطس 2020 - 23 ذو الحجة 1441
01:29 PM

"الوهيبي" يتفقد الاستعدادات الفنية والتقنية وأعمال الصيانة لاستقبال العام الدراسي بالرياض

وقف على الميزانية التشغيلية للمدارس ومتابعة صرفها وعملية تسليم المقررات الدراسية

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عبدالحكيم شار - الرياض
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أكد المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي على استكمال كل الاستعدادات والتجهيزات الفنية والتقنية وأعمال الصيانة لاستقبال العام الدراسي الجديد .

وناقش "الوهيبي" خلال ترؤسه للجنة التوجيهية للإشراف على تنفيذ خطة العودة للمدارس على مستوى منطقة الرياض للعام الدراسي 1442هـــ، أعمال الصيانة والنظافة في المدارس ومدى اكتمالها والميزانية التشغيلية للمدارس ومتابعة صرفها لقادة المدارس، كما تابع سير تسليم المقررات الدراسية للمدارس المتوسطة والثانوية بعد تسليمها للمدارس الابتدائية.

وقدم "الوهيبي" شكره لإدارة المستودعات على جهودها في إيصال الكتب المدرسية للمدارس، كما قدم شكره لمكاتب التعليم لتسهيل العمل لذلك وفق الخطة الزمنية المحددة .

وكان مدير عام التعليم بمنطقة الرياض قد أصدر قراراً يقضي بتشكيل اللجنة التوجيهية للإشراف على تنفيذ خطة العودة للمدارس على مستوى منطقة الرياض للعام الدراسي 1442هـــ برئاسته وعضوية عددٍ من قيادات ومسؤولي الإدارة، في إطار توجيهات وزارة التعليم المتضمنة تشكيل لجان توجيهية للإشراف على خطة العودة للمدارس لهذا العام والتي تتولى مهام الإشراف على خطة الاستعداد للعودة للمدارس للعام الدراسي 1442هــ والتحقق من اكتمال استعدادات الإدارات والأقسام ومكاتب التعليم، إلى جانب مراجعة وتطوير المخطط الشامل للعودة والإشراف على تطبيقه، كما تتولى اللجنة الإشراف على اكتمال الاستعدادات الصحية وأعمال الصيانة والنظافة وجاهزية المدارس لاستقبال الطلاب، ومتابعة التقارير الدورية لعلميات الاستعداد وإقرار التغييرات اللازمة، إضافة إلى الإشراف على جاهزية منظومة التعليم الموحدة ومتابعة تفعيلها في المدارس والإشراف على البرامج التطويرية الداعمة لشاغلي الوظائف التعليمية لتنفيذ خطة العودة، وكذلك الإشراف على تنفيذ خطة التوعية الإعلامية للعودة للمدارس .

ويقضي القرار بتشكيل لجان فرعية مماثلة في مكاتب التعليم للإشراف على تنفيذ خطة العودة والاستعداد للعام الدراسي الجديد، والرفع بتقارير عن سير العمل ونسب الإنجاز والتحديات التي تواجه الميدان.

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