8 محاور تعزز قرار تعليق تأشيرات العمرة يبلورها رئيس أنصار السنة بالسودان

قال: احترازي مما يجري في العالم من بلاء عظيم.. الشريعة أتت بتحصيل المصالح

أكد الرئيس العام لجماعة أنصار السنة المحمدية بالسودان الدكتور إسماعيل عثمان محمد الماحي، أن المملكة العربية السعودية تقوم برعاية الحرمين الشريفين وتهيئتهما لراحة الحجاج والمعتمرين والزائرين، كما جعلت أمنهم وسلامتهم وصحتهم في أعلى سلم أولوياتها، مشيراً إلى أن قرار المملكة بتعليق تأشيرات العمرة مؤقتًا هو قرار احترازي لما يجري في العالم من بلاء عظيم مع انتشار هذا الوباء المسمى فيروس كورونا الجديد وفق ما قال به الخبراء في المملكة وفي العالم؛ وقرار المملكة يتحسب ويستبق خطر انتشار الفيروس من الدول التي تعاني منه إلى بلاد الحرمين.

وعرض "الماحي" محاور عدة تعزز قرار المملكة وتؤكد وجهته؛ وذلك عبر أسباب جاءت كالتالى:

أولاً: يقول الله تعالى: (وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى ۖ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ( 125) وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ( 126) سورة البقرة.

ثانيا: ظلت المملكة العربية السعودية تقوم برعاية الحرمين الشريفين وتهيئتهما لراحة الحجاج والمعتمرين والزائرين، كما جعلت أمنهم وسلامتهم وصحتهم في أعلى سلم أولوياتها، ومن أجل ذلك أنشأت المستشفيات والمراكز الصحية الثابتة والمتنقلة وذلك بأعلى درجات الجودة وقمة الكفاءات الطبية والصحية والخدمية، مما وفر مناخًا وبيئة عظيمة وراحة تامة أقبل معها الحجاج على عبادة الله عز وجل في سهولة ويسر وأمن وأمان . كل ذلك قيامًا بواجبات الولاية على الحرمين الشريفين .

ثالثًا: خبرة المملكة في إدارة الحشود: تمتلك المملكة خبرة عظيمة في كيفية إدارة الحشود والتعامل معها لا توجد لدى أية دولة في العالم، وتخضع هذه الخبرات للمراجعة المستمرة والبحوث من الخبراء في مختلف التخصصات الأمنية والصحية والهندسية وغيرها .

رابعًا: لكل ما تقدم وغيره فإن قرار المملكة بتعليق تأشيرات العمرة وغيرها - مؤقتًا - اعتبارًا واحترازًا مما يجري في العالم من بلاء عظيم بانتشار هذا الوباء المسمى - فيروس كورونا الجديد - ووفق ما قال به الخبراء في المملكة وفي العالم؛ وتحسبًا واستباقًا لخطر انتشاره من الدول التي تعاني منه إلى بلاد الحرمين، فإنني أعتقد أن هذا القرار قرار صائب موفق بإذن الله عز وجل، وأنه احتراز معتبر، يتفق مع نهج المملكة العربية السعودية في اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر وفق ما تمليه الدراسات والتوصيات من الجهات الطبية المختصة داخل المملكة وخارجها من منظمات عالمية ودولية تتابع تطور انتشار هذا المرض. وقبل ذلك كله اتباعًا للشرع الحنيف.

خامساً: إن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الإمكان، وتقديم أعلى المصلحتين بتفويت أدناهما، واحتمال أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما. وقد جاء في الشريعة الإسلامية التوجيه بالحجر الصحي درءًا واجتنابًا لمخاطر الأمراض كما في صحيح البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال: (إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها) عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما.

سادسًا: جاءت الشريعة بأحكام الإحصار بسبب مانع من عدو أو مرض، وهو تعامل مع النسك بعد الدخول فيه وإنشائه ثم تعذر إتمامه كما أمر الله تعالى: (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ۚ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۖ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ۚ) سورة البقرة 196، فيشرع التحلل بعد ذبح الهدي، بسبب هذا المانع، واليوم احتيج إلى تعليق التأشيرة للعمرة قبل الدخول في النسك لنازلة نزلت بالناس وهو أخف من الخروج من النسك بعد الدخول فيه؛ لعلة الخوف من المرض.

سابعًا: جاء القرار مبينًا أن الأمر مؤقت وأنه يخضع للمتابعة باستمرار؛ وهو بذلك يتيح للجهات المختصة في المملكة وغيرها الفرصة لإحكام التدابير والإجراءات اللازمة لسلامة وصحة قاصدي الحرمين الشريفين والمواطنين والمقيمين. ولكل ما تقدم فإننا نرى أهمية هذه القرارات في هذا الوقت والظرف الدقيق راجين نفعها بإذن الله تعالى.

ثامنًا: نرجو الله وندعوه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرفع البلاء والوباء عن عباده في كل مكان وأن يحفظ المسلمين وبلادهم وبلاد الحرمين خاصة وهي تحتضن الحرمين الشريفين محج المسلمين ومزارهم، كما نذكر بأن هذا ابتلاءً يستوجب التوبة والرجوع إلى الله تعالى ودعائه سبحانه وتعالى، وثقتنا فيه تعالى أنه سيرفع هذا البلاء، والله ولي التوفيق.