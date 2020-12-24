"أمن الطرق" يستلم مهام مباشرة الحوادث وحركة السير والمخالفات بطريق الهدا- الكر

بناء على توجيهات مدير الأمن العام.. حتى وصول جهة التحقيق المسؤولة

علمت "سبق" أن دوريات القوات الخاصة لأمن الطرق، تَسلمت اليوم، مباشرة الحوادث حتى وصول جهة التحقيق من المرور، وضبط المخالفات المرورية وتنظيم حركة السير على طريق الهدا- الكر، بناًء على توجيهات مدير الأمن العام الفريق أول خالد قرار الحربي.

وجاء التوجيه بعدما كان طريق الهدا- الكر تحت مسؤولية ومهام المرور، واستلمت اليوم قوات أمن الطرق، المهام؛ بحيث تكون مباشرة الحوادث عن طريق دوريات القوات الخاصة لأمن الطرق، حتى وصول جهة التحقيق في الحوادث من المرور، وكذلك ضبط المخالفات المرورية وتنظيم الحركة.

يشار إلى أن مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد الحربي، كان قد دشن العام الماضي مراكز انطلاق دوريات أمن الطرق بعدد من الطرق بمكة المكرمة؛ منها قيادة دوريات أمن طريق الهدا، ومركز انطلاق دوريات أمن طريق الكر.