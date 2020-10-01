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أثير الدوخي.. أخصائية طبية تسجل نفسها كأول قائدة لسيارة الإسعاف بالمملكة

قالت: تخصص به العديد من الخدمات الإنسانية ويحتاج للعنصر النسائي

سجلت الأخصائية بمستشفى الهيئة الملكية بالجبيل أثير بنت إبراهيم الدوخي والتي تعمل في الخدمات الإسعافية ببرنامج الخدمات الصحية نفسها من أوائل المسعفات لقيادة مركبة الإسعاف بالمملكة العربية السعودية والعمل ضمن الطاقم الإسعافي منذ ديسمبر 2019م .

وتقول المسعفة أثير الدوخي إنها بدأت العمل كأخصائية خدمات طبية طارئة منذ 2016م وجاءت فكرة وخطوة قيادة سيارة الإسعاف ضمن أساسيات المهنة وأسباب عدة من أهمها عدم قدرة قائد مركبة الإسعاف على القيادة لأي ظرف كان فينوب عنه زميله، واحتراماً لخصوصية المرضى الرجال في بعض الحالات، فتقوم المسعفة بقيادة المركبة والمسعف هو من يباشر الحالة الإسعافية والعكس.

وعن التشجيع والدعم تذكر الدوخي أن هناك من شجعها وهناك من كان متخوفاً من هذه الخطوة لأن قيادة مركبة الإسعاف ليست كقيادة المركبة الخاصة، ولعل أبرز المهارات التي ركزت عليها لتنمية القيادة لديها هي الحصول على دورة مشغلي المركبات الإسعافية وسرعة اتخاذ القرارات والحفاظ على اللياقة الصحية وخصوصاً التركيز أثناء القيادة بالإضافة إلى تحمل ضغوط العمل عند التعرض لمواقف إسعافية مأساوية .

وتروي "أثير" بعضاً من المواقف التي واجهتها خلال ممارستها لهذه المهنة حيث تقول: من أكثر المواقف التي لا تنسى عند قيامنا بإنعاش قلب طفل رضيع بعد توقف نبضات قلبه وعودة النبض بفضل الله ثم بفضل سرعة استجابة الفريق الإسعافي لحالته، حيث كانت "أثير" هي القائدة للإسعاف عند تلقي بلاغ الأهل .

واختتمت المسعفة "الدوخي" حديثها قائلة: أشجع السيدات على الاطلاع على هذا التخصص لما فيه من خدمات إنسانية وقلة وجود العنصر النسائي في هذا التخصص ولكثرة طلب المجتمع للعنصر النسائي في الحالات الطارئة.

جدير بالذكر أن الخدمات الطبية الطارئة بالهيئة الملكية بالجبيل تضم فريقاً من المسعفين والمسعفات المؤهلين ويقومون بتغطية العمل داخل نطاق مدينة الجبيل الصناعية.

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أثير الدوخي.. أخصائية طبية تسجل نفسها كأول قائدة لسيارة الإسعاف بالمملكة
سبق

سجلت الأخصائية بمستشفى الهيئة الملكية بالجبيل أثير بنت إبراهيم الدوخي والتي تعمل في الخدمات الإسعافية ببرنامج الخدمات الصحية نفسها من أوائل المسعفات لقيادة مركبة الإسعاف بالمملكة العربية السعودية والعمل ضمن الطاقم الإسعافي منذ ديسمبر 2019م .

وتقول المسعفة أثير الدوخي إنها بدأت العمل كأخصائية خدمات طبية طارئة منذ 2016م وجاءت فكرة وخطوة قيادة سيارة الإسعاف ضمن أساسيات المهنة وأسباب عدة من أهمها عدم قدرة قائد مركبة الإسعاف على القيادة لأي ظرف كان فينوب عنه زميله، واحتراماً لخصوصية المرضى الرجال في بعض الحالات، فتقوم المسعفة بقيادة المركبة والمسعف هو من يباشر الحالة الإسعافية والعكس.

وعن التشجيع والدعم تذكر الدوخي أن هناك من شجعها وهناك من كان متخوفاً من هذه الخطوة لأن قيادة مركبة الإسعاف ليست كقيادة المركبة الخاصة، ولعل أبرز المهارات التي ركزت عليها لتنمية القيادة لديها هي الحصول على دورة مشغلي المركبات الإسعافية وسرعة اتخاذ القرارات والحفاظ على اللياقة الصحية وخصوصاً التركيز أثناء القيادة بالإضافة إلى تحمل ضغوط العمل عند التعرض لمواقف إسعافية مأساوية .

وتروي "أثير" بعضاً من المواقف التي واجهتها خلال ممارستها لهذه المهنة حيث تقول: من أكثر المواقف التي لا تنسى عند قيامنا بإنعاش قلب طفل رضيع بعد توقف نبضات قلبه وعودة النبض بفضل الله ثم بفضل سرعة استجابة الفريق الإسعافي لحالته، حيث كانت "أثير" هي القائدة للإسعاف عند تلقي بلاغ الأهل .

واختتمت المسعفة "الدوخي" حديثها قائلة: أشجع السيدات على الاطلاع على هذا التخصص لما فيه من خدمات إنسانية وقلة وجود العنصر النسائي في هذا التخصص ولكثرة طلب المجتمع للعنصر النسائي في الحالات الطارئة.

جدير بالذكر أن الخدمات الطبية الطارئة بالهيئة الملكية بالجبيل تضم فريقاً من المسعفين والمسعفات المؤهلين ويقومون بتغطية العمل داخل نطاق مدينة الجبيل الصناعية.

01 أكتوبر 2020 - 14 صفر 1442
11:40 AM

أثير الدوخي.. أخصائية طبية تسجل نفسها كأول قائدة لسيارة الإسعاف بالمملكة

قالت: تخصص به العديد من الخدمات الإنسانية ويحتاج للعنصر النسائي

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حامد العلي - الدمام
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2,417

سجلت الأخصائية بمستشفى الهيئة الملكية بالجبيل أثير بنت إبراهيم الدوخي والتي تعمل في الخدمات الإسعافية ببرنامج الخدمات الصحية نفسها من أوائل المسعفات لقيادة مركبة الإسعاف بالمملكة العربية السعودية والعمل ضمن الطاقم الإسعافي منذ ديسمبر 2019م .

وتقول المسعفة أثير الدوخي إنها بدأت العمل كأخصائية خدمات طبية طارئة منذ 2016م وجاءت فكرة وخطوة قيادة سيارة الإسعاف ضمن أساسيات المهنة وأسباب عدة من أهمها عدم قدرة قائد مركبة الإسعاف على القيادة لأي ظرف كان فينوب عنه زميله، واحتراماً لخصوصية المرضى الرجال في بعض الحالات، فتقوم المسعفة بقيادة المركبة والمسعف هو من يباشر الحالة الإسعافية والعكس.

وعن التشجيع والدعم تذكر الدوخي أن هناك من شجعها وهناك من كان متخوفاً من هذه الخطوة لأن قيادة مركبة الإسعاف ليست كقيادة المركبة الخاصة، ولعل أبرز المهارات التي ركزت عليها لتنمية القيادة لديها هي الحصول على دورة مشغلي المركبات الإسعافية وسرعة اتخاذ القرارات والحفاظ على اللياقة الصحية وخصوصاً التركيز أثناء القيادة بالإضافة إلى تحمل ضغوط العمل عند التعرض لمواقف إسعافية مأساوية .

وتروي "أثير" بعضاً من المواقف التي واجهتها خلال ممارستها لهذه المهنة حيث تقول: من أكثر المواقف التي لا تنسى عند قيامنا بإنعاش قلب طفل رضيع بعد توقف نبضات قلبه وعودة النبض بفضل الله ثم بفضل سرعة استجابة الفريق الإسعافي لحالته، حيث كانت "أثير" هي القائدة للإسعاف عند تلقي بلاغ الأهل .

واختتمت المسعفة "الدوخي" حديثها قائلة: أشجع السيدات على الاطلاع على هذا التخصص لما فيه من خدمات إنسانية وقلة وجود العنصر النسائي في هذا التخصص ولكثرة طلب المجتمع للعنصر النسائي في الحالات الطارئة.

جدير بالذكر أن الخدمات الطبية الطارئة بالهيئة الملكية بالجبيل تضم فريقاً من المسعفين والمسعفات المؤهلين ويقومون بتغطية العمل داخل نطاق مدينة الجبيل الصناعية.

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