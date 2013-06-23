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البنك المركزي يوضح مزايا البنوك الرقمية.. خدمات تنافسية وبيئة آمنة

تهدف لمواكبة آخر التطورات في القطاع المالي والتقني وتحقيق تطوير القطاع

أوضح البنك المركزي السعودي "ساما" عددًا من المزايا التي توفرها البنوك الرقمية؛ مبينًا أنها تقدم منتجات وخدمات تنافسية بشكل أساسي عن طريق القنوات الرقمية، بالإضافة إلى أنها تهدف لمواكبة آخر التطورات في القطاع المالي والتقني.

وقال الحساب الرسمي للبنك المركزي السعودي عبر حسابه في "تويتر": إن البنوك الرقمية تقدم منتجات وخدمات تنافسية وبشكل أساسي عن طريق القنوات الرقمية كشبكة الإنترنت وتطبيقات الجوال التي تلبي الاحتياجات المالية أو القطاعات غير المخدومة في السوق عبر نموذج عمل مصرفي مبتكر ومستدام في بيئة موحدة وآمنة وذات موثوقية.

وأضاف "ساما" أن البنوك الرقمية تهدف إلى مواكبة آخر التطورات في القطاع المالي والتقني والسعي لتحقيق أهداف برنامج تطوير القطاع المالي ورؤية 2030 من خلال تطوير الاقتصاد الرقمي.

وتابع البنك المركزي مؤكدًا أنها تركز على المدى القصير والمتوسط -بشكل أساسي- على قطاع الأفراد والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، كما تتمتع البنوك الرقمية بقاعدة رأسمالية كافية تُمَكنها من خلق بيئة تنافسية في القطاع المصرفي لتبني الابتكار وأحدث التقنيات؛ مما يؤدي إلى تحفيز النمو وتوفير الاستقرار للاقتصاد السعودي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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البنك المركزي يوضح مزايا البنوك الرقمية.. خدمات تنافسية وبيئة آمنة
سبق

أوضح البنك المركزي السعودي "ساما" عددًا من المزايا التي توفرها البنوك الرقمية؛ مبينًا أنها تقدم منتجات وخدمات تنافسية بشكل أساسي عن طريق القنوات الرقمية، بالإضافة إلى أنها تهدف لمواكبة آخر التطورات في القطاع المالي والتقني.

وقال الحساب الرسمي للبنك المركزي السعودي عبر حسابه في "تويتر": إن البنوك الرقمية تقدم منتجات وخدمات تنافسية وبشكل أساسي عن طريق القنوات الرقمية كشبكة الإنترنت وتطبيقات الجوال التي تلبي الاحتياجات المالية أو القطاعات غير المخدومة في السوق عبر نموذج عمل مصرفي مبتكر ومستدام في بيئة موحدة وآمنة وذات موثوقية.

وأضاف "ساما" أن البنوك الرقمية تهدف إلى مواكبة آخر التطورات في القطاع المالي والتقني والسعي لتحقيق أهداف برنامج تطوير القطاع المالي ورؤية 2030 من خلال تطوير الاقتصاد الرقمي.

وتابع البنك المركزي مؤكدًا أنها تركز على المدى القصير والمتوسط -بشكل أساسي- على قطاع الأفراد والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، كما تتمتع البنوك الرقمية بقاعدة رأسمالية كافية تُمَكنها من خلق بيئة تنافسية في القطاع المصرفي لتبني الابتكار وأحدث التقنيات؛ مما يؤدي إلى تحفيز النمو وتوفير الاستقرار للاقتصاد السعودي.

23 يونيو 2021 - 13 ذو القعدة 1442
01:27 PM

البنك المركزي يوضح مزايا البنوك الرقمية.. خدمات تنافسية وبيئة آمنة

تهدف لمواكبة آخر التطورات في القطاع المالي والتقني وتحقيق تطوير القطاع

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أوضح البنك المركزي السعودي "ساما" عددًا من المزايا التي توفرها البنوك الرقمية؛ مبينًا أنها تقدم منتجات وخدمات تنافسية بشكل أساسي عن طريق القنوات الرقمية، بالإضافة إلى أنها تهدف لمواكبة آخر التطورات في القطاع المالي والتقني.

وقال الحساب الرسمي للبنك المركزي السعودي عبر حسابه في "تويتر": إن البنوك الرقمية تقدم منتجات وخدمات تنافسية وبشكل أساسي عن طريق القنوات الرقمية كشبكة الإنترنت وتطبيقات الجوال التي تلبي الاحتياجات المالية أو القطاعات غير المخدومة في السوق عبر نموذج عمل مصرفي مبتكر ومستدام في بيئة موحدة وآمنة وذات موثوقية.

وأضاف "ساما" أن البنوك الرقمية تهدف إلى مواكبة آخر التطورات في القطاع المالي والتقني والسعي لتحقيق أهداف برنامج تطوير القطاع المالي ورؤية 2030 من خلال تطوير الاقتصاد الرقمي.

وتابع البنك المركزي مؤكدًا أنها تركز على المدى القصير والمتوسط -بشكل أساسي- على قطاع الأفراد والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، كما تتمتع البنوك الرقمية بقاعدة رأسمالية كافية تُمَكنها من خلق بيئة تنافسية في القطاع المصرفي لتبني الابتكار وأحدث التقنيات؛ مما يؤدي إلى تحفيز النمو وتوفير الاستقرار للاقتصاد السعودي.

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