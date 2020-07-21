النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"التأمينات الاجتماعية": هذه مواعيد صرف تعويضات السعوديين بالقطاع الخاص

حثّت المنشآت والمشتركين الذين لم يتقدموا والراغبين في الاستفادة على التقيد بالمواعيد

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، مواعيد تقديم المنشأة والمشترك طلب صرف تعويض للعاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات فيروس كورونا وذلك خلال شهر يوليو.

وحثّت "التأمينات الاجتماعية"، عبر حسابها في تويتر، المنشآت والمشتركين الذين لم يتقدموا بعد، والراغبين في الاستفادة من دعم العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة بتداعيات فيروس كورونا، على التقيد بالمواعيد المحددة للتقديم.

وأشارت "التأمينات الاجتماعية" إلى أنه على المنشأة أن تتقدم بطلب الدعم قبل نهاية يوم 21 يوليو 2020، والمشترك يتقدم بطلب صرف التعويض قبل نهاية يوم 23 يوليو، ويتم صرف التعويض للمتقدمين خلال شهر يوليو في بداية شهر أغسطس.

وتابعت: في حال عدم تقدم المشترك خلال المهلة وتقدم بعد 23 يوليو وقبل نهاية يوم 31 يوليو، فإنه يتم الصرف في بداية شهر سبتمبر.

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التأمينات الاجتماعية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"التأمينات الاجتماعية": هذه مواعيد صرف تعويضات السعوديين بالقطاع الخاص
سبق

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، مواعيد تقديم المنشأة والمشترك طلب صرف تعويض للعاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات فيروس كورونا وذلك خلال شهر يوليو.

وحثّت "التأمينات الاجتماعية"، عبر حسابها في تويتر، المنشآت والمشتركين الذين لم يتقدموا بعد، والراغبين في الاستفادة من دعم العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة بتداعيات فيروس كورونا، على التقيد بالمواعيد المحددة للتقديم.

وأشارت "التأمينات الاجتماعية" إلى أنه على المنشأة أن تتقدم بطلب الدعم قبل نهاية يوم 21 يوليو 2020، والمشترك يتقدم بطلب صرف التعويض قبل نهاية يوم 23 يوليو، ويتم صرف التعويض للمتقدمين خلال شهر يوليو في بداية شهر أغسطس.

وتابعت: في حال عدم تقدم المشترك خلال المهلة وتقدم بعد 23 يوليو وقبل نهاية يوم 31 يوليو، فإنه يتم الصرف في بداية شهر سبتمبر.

21 يوليو 2020 - 30 ذو القعدة 1441
08:37 AM

"التأمينات الاجتماعية": هذه مواعيد صرف تعويضات السعوديين بالقطاع الخاص

حثّت المنشآت والمشتركين الذين لم يتقدموا والراغبين في الاستفادة على التقيد بالمواعيد

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
6
5,468

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، مواعيد تقديم المنشأة والمشترك طلب صرف تعويض للعاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات فيروس كورونا وذلك خلال شهر يوليو.

وحثّت "التأمينات الاجتماعية"، عبر حسابها في تويتر، المنشآت والمشتركين الذين لم يتقدموا بعد، والراغبين في الاستفادة من دعم العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة بتداعيات فيروس كورونا، على التقيد بالمواعيد المحددة للتقديم.

وأشارت "التأمينات الاجتماعية" إلى أنه على المنشأة أن تتقدم بطلب الدعم قبل نهاية يوم 21 يوليو 2020، والمشترك يتقدم بطلب صرف التعويض قبل نهاية يوم 23 يوليو، ويتم صرف التعويض للمتقدمين خلال شهر يوليو في بداية شهر أغسطس.

وتابعت: في حال عدم تقدم المشترك خلال المهلة وتقدم بعد 23 يوليو وقبل نهاية يوم 31 يوليو، فإنه يتم الصرف في بداية شهر سبتمبر.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,931
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,426
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,051
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
44,187

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

يبيع العسل بلسان خل...!

يبيع العسل بلسان خل...!

عبدالغني الشيخ
احترام كل المهن يقود المجتمع للسعادة

احترام كل المهن يقود المجتمع للسعادة

حسن آل عمير
التعليم وأزمة كورونا

التعليم وأزمة كورونا

غسان محمد عسيلان
فخ شركات الشحن و"صرقعة" مندوبي التوصيل

فخ شركات الشحن و"صرقعة" مندوبي التوصيل

ابتسام منصور القحطاني
تم شطب القضية

تم شطب القضية

أحمد عجب
دناءة التخطيط وقذارة الغادر

دناءة التخطيط وقذارة الغادر

جمعان الكرت
وحشية الحوثيين وتخاذل المجتمع الدولي

وحشية الحوثيين وتخاذل المجتمع الدولي

علي آل شرمة
أكسجين السياحة

أكسجين السياحة

ماجد البريكان
هل مدير مدرسة أنسب من قائد..؟

هل مدير مدرسة أنسب من قائد..؟

حسن آل عمير
ملك لا يتخلى عن شعبه!!

ملك لا يتخلى عن شعبه!!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة