النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" : تسجيل 2235 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 74795

الرياض.. مبادرة الدعم التنموي تستهدف أكثر من 4 ملايين من متضرري كورونا

بمشاركة 123 جمعية و27 شركة من القطاع الخاص

شارك أكثر من 30 ألف متطوع في الأعمال الميدانية التي قدّمتها لجنة منطقة الرياض المنفذة لمبادرة "الدعم التنموي لمواجهة أزمة كورونا"، والتي استهدفت خلال الشهر الأول لها ما يقارب أربعة ملايين مستفيد من الأسر والجاليات المتضررة من تداعيات تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا الجديد في منطقة الرياض ومحافظاتها، حيث تجاوز إجمالي الدعم اكثر من 116 مليون ريال سعودي.

وشملت المبادرة التي شارك فيها 123 جمعية و27 شركة من القطاع الخاص تقديم المساعدات الطبية لأكثر من مليون مستفيد، والتوعية والتدريب لأكثر من مليوني مستفيد، بينما تجاوزت المبالغ المدفوعة للمساعدات النقدية وبطاقات التسوق وسداد الفواتير 17 مليون ريال، بالإضافة إلى توزيع 15 ألف وجبة غذائية وسلة تموينية و105 أطنان من التمور على المستفيدين، والمساعدة في شراء منزلين، وإكمال بناء منزل، وصيانة بعض المنازل الأخرى.

يشار إلى أن لجنة منطقة الرياض التي يرأسها مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض د. يوسف بن مسفر السيالي ومساعده علي القباني تضم مجموعة من الأعضاء الممثلين لإمارة المنطقة ومركز التنمية الاجتماعية ومجلس الجمعيات الأهلية وجمعية مكارم وجمعية البر بشمال الرياض وجمعية عناية وجمعية الإمام بالدرعية.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
الرياض.. مبادرة الدعم التنموي تستهدف أكثر من 4 ملايين من متضرري كورونا
سبق

شارك أكثر من 30 ألف متطوع في الأعمال الميدانية التي قدّمتها لجنة منطقة الرياض المنفذة لمبادرة "الدعم التنموي لمواجهة أزمة كورونا"، والتي استهدفت خلال الشهر الأول لها ما يقارب أربعة ملايين مستفيد من الأسر والجاليات المتضررة من تداعيات تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا الجديد في منطقة الرياض ومحافظاتها، حيث تجاوز إجمالي الدعم اكثر من 116 مليون ريال سعودي.

وشملت المبادرة التي شارك فيها 123 جمعية و27 شركة من القطاع الخاص تقديم المساعدات الطبية لأكثر من مليون مستفيد، والتوعية والتدريب لأكثر من مليوني مستفيد، بينما تجاوزت المبالغ المدفوعة للمساعدات النقدية وبطاقات التسوق وسداد الفواتير 17 مليون ريال، بالإضافة إلى توزيع 15 ألف وجبة غذائية وسلة تموينية و105 أطنان من التمور على المستفيدين، والمساعدة في شراء منزلين، وإكمال بناء منزل، وصيانة بعض المنازل الأخرى.

يشار إلى أن لجنة منطقة الرياض التي يرأسها مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض د. يوسف بن مسفر السيالي ومساعده علي القباني تضم مجموعة من الأعضاء الممثلين لإمارة المنطقة ومركز التنمية الاجتماعية ومجلس الجمعيات الأهلية وجمعية مكارم وجمعية البر بشمال الرياض وجمعية عناية وجمعية الإمام بالدرعية.

25 مايو 2020 - 2 شوّال 1441
05:51 PM
اخر تعديل
25 مايو 2020 - 2 شوّال 1441
06:16 PM

الرياض.. مبادرة الدعم التنموي تستهدف أكثر من 4 ملايين من متضرري كورونا

بمشاركة 123 جمعية و27 شركة من القطاع الخاص

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
106

شارك أكثر من 30 ألف متطوع في الأعمال الميدانية التي قدّمتها لجنة منطقة الرياض المنفذة لمبادرة "الدعم التنموي لمواجهة أزمة كورونا"، والتي استهدفت خلال الشهر الأول لها ما يقارب أربعة ملايين مستفيد من الأسر والجاليات المتضررة من تداعيات تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا الجديد في منطقة الرياض ومحافظاتها، حيث تجاوز إجمالي الدعم اكثر من 116 مليون ريال سعودي.

وشملت المبادرة التي شارك فيها 123 جمعية و27 شركة من القطاع الخاص تقديم المساعدات الطبية لأكثر من مليون مستفيد، والتوعية والتدريب لأكثر من مليوني مستفيد، بينما تجاوزت المبالغ المدفوعة للمساعدات النقدية وبطاقات التسوق وسداد الفواتير 17 مليون ريال، بالإضافة إلى توزيع 15 ألف وجبة غذائية وسلة تموينية و105 أطنان من التمور على المستفيدين، والمساعدة في شراء منزلين، وإكمال بناء منزل، وصيانة بعض المنازل الأخرى.

يشار إلى أن لجنة منطقة الرياض التي يرأسها مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض د. يوسف بن مسفر السيالي ومساعده علي القباني تضم مجموعة من الأعضاء الممثلين لإمارة المنطقة ومركز التنمية الاجتماعية ومجلس الجمعيات الأهلية وجمعية مكارم وجمعية البر بشمال الرياض وجمعية عناية وجمعية الإمام بالدرعية.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,505
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,751
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,806
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,584

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

كل عام ووطن الشموخ بألف خير

كل عام ووطن الشموخ بألف خير

علي آل شرمة
تكبيرات العيد.. شكرًا لـ"الشؤون الإسلامية"

تكبيرات العيد.. شكرًا لـ"الشؤون الإسلامية"

عبدالرحمن المرشد
هؤلاء أحق بالزكاة

هؤلاء أحق بالزكاة

أحمد عجب
(بوب كورن) ليلة العيد في منزلك

(بوب كورن) ليلة العيد في منزلك

حسن آل عمير
بين أبي قحط ومرزوقة

بين أبي قحط ومرزوقة

جمعان الكرت
صنبور ماء نقي

صنبور ماء نقي

حمد خالد العرق
ليست كل المدن روما..!

ليست كل المدن روما..!

عبدالسلام المشيطي
السنة الكبيسة..!!

السنة الكبيسة..!!

محمد الصيـعري
هل نجحت (الصحة) في احتواء كوفيد 19؟

هل نجحت (الصحة) في احتواء كوفيد 19؟

عبدالغني الشيخ
لوحة سعودية زاهية في الولاء والطاعة

لوحة سعودية زاهية في الولاء والطاعة

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة