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شاهد.. "حريق عداد" بمدرسة بنات بمكة و"المدني" يخمده سريعًا

هلع وخوف بين الطالبات والمعلمات دون إخلاء.. ومطالب بتدارك الخطأ

تَسَبّب احتراق عداد كهرباء بمدرسة ابتدائية ومتوسطة جنوب مكة المكرمة، صباح اليوم، في حالة من الهلع والخوف بين صفوف الطالبات والمعلمات، دون أن يتم إخلاؤهن من المجمع التعليمي.

وذكرت مصادر لـ"سبق"، أن الحريق أدى إلى لجوء الطالبات التي يقارب عددهن 300 طالبة والمعلمات، إلى مبنى الثانوية المجاور لهن داخل الحوش والمجمع؛ هروبًا من الحريق الذي اندلع في العداد الكهربائي الخاص بالمرحلتين الابتدائية والمتوسطة.

وبحسب أولياء أمور الطالبات؛ فإن العداد الكهربائي المحترق لا يتحمل تشغيل بعض المكيفات داخل الفصول الدراسية بالمجمع التعليمي الحديث الذي تم إنشاؤه قبل نحو عامين؛ مطالبين مسؤولي تعليم مكة المكرمة بالوقوف على المبنى بشكل عاجل، وتدارك الخطأ لعدم تكراره مستقبلًا.

وباشرت فِرَق الدفاع المدني موقعَ الحريق وأخمدته في وقت قياسي؛ فيما حضر عدد من أولياء الأمور بداعي تسلّم بناتهم من داخل المجمع التعليمي، بعد علمهم بالحريق.

الدفاع المدني حريق

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. "حريق عداد" بمدرسة بنات بمكة و"المدني" يخمده سريعًا
سبق

تَسَبّب احتراق عداد كهرباء بمدرسة ابتدائية ومتوسطة جنوب مكة المكرمة، صباح اليوم، في حالة من الهلع والخوف بين صفوف الطالبات والمعلمات، دون أن يتم إخلاؤهن من المجمع التعليمي.

وذكرت مصادر لـ"سبق"، أن الحريق أدى إلى لجوء الطالبات التي يقارب عددهن 300 طالبة والمعلمات، إلى مبنى الثانوية المجاور لهن داخل الحوش والمجمع؛ هروبًا من الحريق الذي اندلع في العداد الكهربائي الخاص بالمرحلتين الابتدائية والمتوسطة.

وبحسب أولياء أمور الطالبات؛ فإن العداد الكهربائي المحترق لا يتحمل تشغيل بعض المكيفات داخل الفصول الدراسية بالمجمع التعليمي الحديث الذي تم إنشاؤه قبل نحو عامين؛ مطالبين مسؤولي تعليم مكة المكرمة بالوقوف على المبنى بشكل عاجل، وتدارك الخطأ لعدم تكراره مستقبلًا.

وباشرت فِرَق الدفاع المدني موقعَ الحريق وأخمدته في وقت قياسي؛ فيما حضر عدد من أولياء الأمور بداعي تسلّم بناتهم من داخل المجمع التعليمي، بعد علمهم بالحريق.

17 أكتوبر 2019 - 18 صفر 1441
12:12 PM

شاهد.. "حريق عداد" بمدرسة بنات بمكة و"المدني" يخمده سريعًا

هلع وخوف بين الطالبات والمعلمات دون إخلاء.. ومطالب بتدارك الخطأ

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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3,226

تَسَبّب احتراق عداد كهرباء بمدرسة ابتدائية ومتوسطة جنوب مكة المكرمة، صباح اليوم، في حالة من الهلع والخوف بين صفوف الطالبات والمعلمات، دون أن يتم إخلاؤهن من المجمع التعليمي.

وذكرت مصادر لـ"سبق"، أن الحريق أدى إلى لجوء الطالبات التي يقارب عددهن 300 طالبة والمعلمات، إلى مبنى الثانوية المجاور لهن داخل الحوش والمجمع؛ هروبًا من الحريق الذي اندلع في العداد الكهربائي الخاص بالمرحلتين الابتدائية والمتوسطة.

وبحسب أولياء أمور الطالبات؛ فإن العداد الكهربائي المحترق لا يتحمل تشغيل بعض المكيفات داخل الفصول الدراسية بالمجمع التعليمي الحديث الذي تم إنشاؤه قبل نحو عامين؛ مطالبين مسؤولي تعليم مكة المكرمة بالوقوف على المبنى بشكل عاجل، وتدارك الخطأ لعدم تكراره مستقبلًا.

وباشرت فِرَق الدفاع المدني موقعَ الحريق وأخمدته في وقت قياسي؛ فيما حضر عدد من أولياء الأمور بداعي تسلّم بناتهم من داخل المجمع التعليمي، بعد علمهم بالحريق.

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