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أمانة الشرقية تُغلق 7 منشآت تجارية مخالفة للإجراءات الاحترازية

نفّذت 1442 جولة في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 1442 جولة رقابية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، أسفرت عن إغلاق سبع منشآت تجارية مخالفة، ورصد 72 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية والتكدس، وتطبيق "توكلنا".

وتلقى مركز البلاغات "940" بالأمانة 27 بلاغاً، حول المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية والأنظمة البلدية.

وأكّدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية المكثّفة، للتأكد من تطبيق المنشآت التجارية والغذائية ومنافذ البيع بالمنطقة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، وتفعيل تطبيق "توكلنا" ومبادرة "ممتثل"، وإغلاق المنشآت المخالفة تحقيقاً للصحة والسلامة العامة، داعية الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات أو ملاحظات من خلال مركز البلاغات "940".

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أمانة الشرقية تُغلق 7 منشآت تجارية مخالفة للإجراءات الاحترازية
سبق

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 1442 جولة رقابية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، أسفرت عن إغلاق سبع منشآت تجارية مخالفة، ورصد 72 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية والتكدس، وتطبيق "توكلنا".

وتلقى مركز البلاغات "940" بالأمانة 27 بلاغاً، حول المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية والأنظمة البلدية.

وأكّدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية المكثّفة، للتأكد من تطبيق المنشآت التجارية والغذائية ومنافذ البيع بالمنطقة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، وتفعيل تطبيق "توكلنا" ومبادرة "ممتثل"، وإغلاق المنشآت المخالفة تحقيقاً للصحة والسلامة العامة، داعية الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات أو ملاحظات من خلال مركز البلاغات "940".

03 أغسطس 2021 - 24 ذو الحجة 1442
12:47 PM

أمانة الشرقية تُغلق 7 منشآت تجارية مخالفة للإجراءات الاحترازية

نفّذت 1442 جولة في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
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نفّذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 1442 جولة رقابية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، أسفرت عن إغلاق سبع منشآت تجارية مخالفة، ورصد 72 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية والتكدس، وتطبيق "توكلنا".

وتلقى مركز البلاغات "940" بالأمانة 27 بلاغاً، حول المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية والأنظمة البلدية.

وأكّدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية المكثّفة، للتأكد من تطبيق المنشآت التجارية والغذائية ومنافذ البيع بالمنطقة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، وتفعيل تطبيق "توكلنا" ومبادرة "ممتثل"، وإغلاق المنشآت المخالفة تحقيقاً للصحة والسلامة العامة، داعية الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات أو ملاحظات من خلال مركز البلاغات "940".

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