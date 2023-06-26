وزارة الإعلام تطلق هوية موحدة لزيارة ولي العهد إلى كوريا الجنوبية

متاحة حاليًا لجميع الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص والأفراد ويمكن تحميلها

أطلقت وزارة الإعلام -ممثلة في مركز التواصل الحكومي- "الهوية الإعلامية الموحدة" لزيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- إلى كوريا الجنوبية؛ وذلك في إطار الجهود التي يبذلها المركز لتوحيد الرسالة الإعلامية للأجهزة الحكومية.

وهوية الزيارة متاحة حاليًا لجميع الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص والأفراد؛ حيث يمكن تحميلها.