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وزارة الإعلام تطلق هوية موحدة لزيارة ولي العهد إلى كوريا الجنوبية

متاحة حاليًا لجميع الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص والأفراد ويمكن تحميلها

أطلقت وزارة الإعلام -ممثلة في مركز التواصل الحكومي- "الهوية الإعلامية الموحدة" لزيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- إلى كوريا الجنوبية؛ وذلك في إطار الجهود التي يبذلها المركز لتوحيد الرسالة الإعلامية للأجهزة الحكومية.

وهوية الزيارة متاحة حاليًا لجميع الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص والأفراد؛ حيث يمكن تحميلها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزارة الإعلام تطلق هوية موحدة لزيارة ولي العهد إلى كوريا الجنوبية
سبق

أطلقت وزارة الإعلام -ممثلة في مركز التواصل الحكومي- "الهوية الإعلامية الموحدة" لزيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- إلى كوريا الجنوبية؛ وذلك في إطار الجهود التي يبذلها المركز لتوحيد الرسالة الإعلامية للأجهزة الحكومية.

وهوية الزيارة متاحة حاليًا لجميع الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص والأفراد؛ حيث يمكن تحميلها.

26 يونيو 2019 - 23 شوّال 1440
09:33 AM

وزارة الإعلام تطلق هوية موحدة لزيارة ولي العهد إلى كوريا الجنوبية

متاحة حاليًا لجميع الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص والأفراد ويمكن تحميلها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,426

أطلقت وزارة الإعلام -ممثلة في مركز التواصل الحكومي- "الهوية الإعلامية الموحدة" لزيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- إلى كوريا الجنوبية؛ وذلك في إطار الجهود التي يبذلها المركز لتوحيد الرسالة الإعلامية للأجهزة الحكومية.

وهوية الزيارة متاحة حاليًا لجميع الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص والأفراد؛ حيث يمكن تحميلها.

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بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,251
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,096
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,652
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
33,996

كاريكاتير

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