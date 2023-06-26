وزارة الإعلام تطلق هوية موحدة لزيارة ولي العهد إلى كوريا الجنوبية
متاحة حاليًا لجميع الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص والأفراد ويمكن تحميلها
أطلقت وزارة الإعلام -ممثلة في مركز التواصل الحكومي- "الهوية الإعلامية الموحدة" لزيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- إلى كوريا الجنوبية؛ وذلك في إطار الجهود التي يبذلها المركز لتوحيد الرسالة الإعلامية للأجهزة الحكومية.
وهوية الزيارة متاحة حاليًا لجميع الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص والأفراد؛ حيث يمكن تحميلها.
وزارة الإعلام تطلق هوية موحدة لزيارة ولي العهد إلى كوريا الجنوبية
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2019-06-26
أطلقت وزارة الإعلام -ممثلة في مركز التواصل الحكومي- "الهوية الإعلامية الموحدة" لزيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- إلى كوريا الجنوبية؛ وذلك في إطار الجهود التي يبذلها المركز لتوحيد الرسالة الإعلامية للأجهزة الحكومية.
وهوية الزيارة متاحة حاليًا لجميع الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص والأفراد؛ حيث يمكن تحميلها.
26 يونيو 2019 - 23 شوّال 1440
09:33 AM
وزارة الإعلام تطلق هوية موحدة لزيارة ولي العهد إلى كوريا الجنوبية
متاحة حاليًا لجميع الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص والأفراد ويمكن تحميلها
أطلقت وزارة الإعلام -ممثلة في مركز التواصل الحكومي- "الهوية الإعلامية الموحدة" لزيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- إلى كوريا الجنوبية؛ وذلك في إطار الجهود التي يبذلها المركز لتوحيد الرسالة الإعلامية للأجهزة الحكومية.
وهوية الزيارة متاحة حاليًا لجميع الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص والأفراد؛ حيث يمكن تحميلها.