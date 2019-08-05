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إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين.. سفارة السعودية ببلجيكا تصدر 3292 تأشيرة حج

الأحمد يدعوهم للتقيد بالتوجيهات والإرشادات من أجل سلامتهم وأمنهم

أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة بلجيكا ودوقية لوكسمبورغ عبدالرحمن بن سليمان الأحمد أن سفارة المملكة في بروكسل أنهت إصدار (3292) تأشيرة حج لهذا العام 1440هـ لحجاج مملكة بلجيكا ودوقية لوكسمبورغ؛ وذلك إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين لتقديم أفضل وأرقى الخدمات وبجودة عالية لضيوف بيت الله الحرام وتسهيل انتقالهم من بلدانهم إلى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج.

وقال في تصريح له اليوم إن سفارة المملكة في بلجيكا قامت بالعمل بكل طاقتها من أجل إنجاز المعاملات الخاصة بالحجاج من مملكة بلجيكا ودوقية لوكسمبورغ لتيسير أدائهم لهذه الفريضة، مشيراً إلى أن مختلف قطاعات الدولة تعمل على مدار الساعة من أجل أداء هذه المهمة العظيمة التي تتشرف بها المملكة.

ودعا السفير الأحمد في تصريحه الحجاج للتقيد بالتوجيهات والإرشادات من أجل سلامتهم وأمنهم، راجياً من العلي القدير أن يتقبل منهم صالح أعمالهم.

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إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين.. سفارة السعودية ببلجيكا تصدر 3292 تأشيرة حج
سبق

أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة بلجيكا ودوقية لوكسمبورغ عبدالرحمن بن سليمان الأحمد أن سفارة المملكة في بروكسل أنهت إصدار (3292) تأشيرة حج لهذا العام 1440هـ لحجاج مملكة بلجيكا ودوقية لوكسمبورغ؛ وذلك إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين لتقديم أفضل وأرقى الخدمات وبجودة عالية لضيوف بيت الله الحرام وتسهيل انتقالهم من بلدانهم إلى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج.

وقال في تصريح له اليوم إن سفارة المملكة في بلجيكا قامت بالعمل بكل طاقتها من أجل إنجاز المعاملات الخاصة بالحجاج من مملكة بلجيكا ودوقية لوكسمبورغ لتيسير أدائهم لهذه الفريضة، مشيراً إلى أن مختلف قطاعات الدولة تعمل على مدار الساعة من أجل أداء هذه المهمة العظيمة التي تتشرف بها المملكة.

ودعا السفير الأحمد في تصريحه الحجاج للتقيد بالتوجيهات والإرشادات من أجل سلامتهم وأمنهم، راجياً من العلي القدير أن يتقبل منهم صالح أعمالهم.

05 أغسطس 2019 - 4 ذو الحجة 1440
08:14 PM

إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين.. سفارة السعودية ببلجيكا تصدر 3292 تأشيرة حج

الأحمد يدعوهم للتقيد بالتوجيهات والإرشادات من أجل سلامتهم وأمنهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة بلجيكا ودوقية لوكسمبورغ عبدالرحمن بن سليمان الأحمد أن سفارة المملكة في بروكسل أنهت إصدار (3292) تأشيرة حج لهذا العام 1440هـ لحجاج مملكة بلجيكا ودوقية لوكسمبورغ؛ وذلك إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين لتقديم أفضل وأرقى الخدمات وبجودة عالية لضيوف بيت الله الحرام وتسهيل انتقالهم من بلدانهم إلى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج.

وقال في تصريح له اليوم إن سفارة المملكة في بلجيكا قامت بالعمل بكل طاقتها من أجل إنجاز المعاملات الخاصة بالحجاج من مملكة بلجيكا ودوقية لوكسمبورغ لتيسير أدائهم لهذه الفريضة، مشيراً إلى أن مختلف قطاعات الدولة تعمل على مدار الساعة من أجل أداء هذه المهمة العظيمة التي تتشرف بها المملكة.

ودعا السفير الأحمد في تصريحه الحجاج للتقيد بالتوجيهات والإرشادات من أجل سلامتهم وأمنهم، راجياً من العلي القدير أن يتقبل منهم صالح أعمالهم.

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