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صور مبهجة.. "الحياة الفطرية" تسجّل 15 ولادة جديدة لظباء الريم بمتنزه الغاط

أعدادها ارتفعت للضعفين ونقل بعضها خارج المسيجات لتؤدي دورها في التوازن

سجّل المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، 15 ولادة جديدة لظباء الريم في متنزه الغاط الوطني.

ونشر المركز صوراً مبهجة للظباء في تغريدة على حسابه بتويتر اليوم، قال فيها إن هذه الولادات ترفع أعدادها إلى الضعفين خلال عامين، لافتاً إلى أنه سيقوم بنقل أعداد منها خارج المسيجات لتؤدي أدوارها في التوازن البيئي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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صور مبهجة.. "الحياة الفطرية" تسجّل 15 ولادة جديدة لظباء الريم بمتنزه الغاط
سبق

سجّل المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، 15 ولادة جديدة لظباء الريم في متنزه الغاط الوطني.

ونشر المركز صوراً مبهجة للظباء في تغريدة على حسابه بتويتر اليوم، قال فيها إن هذه الولادات ترفع أعدادها إلى الضعفين خلال عامين، لافتاً إلى أنه سيقوم بنقل أعداد منها خارج المسيجات لتؤدي أدوارها في التوازن البيئي.

28 إبريل 2021 - 16 رمضان 1442
10:47 AM

صور مبهجة.. "الحياة الفطرية" تسجّل 15 ولادة جديدة لظباء الريم بمتنزه الغاط

أعدادها ارتفعت للضعفين ونقل بعضها خارج المسيجات لتؤدي دورها في التوازن

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,376

سجّل المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، 15 ولادة جديدة لظباء الريم في متنزه الغاط الوطني.

ونشر المركز صوراً مبهجة للظباء في تغريدة على حسابه بتويتر اليوم، قال فيها إن هذه الولادات ترفع أعدادها إلى الضعفين خلال عامين، لافتاً إلى أنه سيقوم بنقل أعداد منها خارج المسيجات لتؤدي أدوارها في التوازن البيئي.

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