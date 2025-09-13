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"الصحة": تسجيل 601 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 1034 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الصحة": تسجيل  601 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 1034 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 13 سبتمبر 2020، تسجيل 601 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 325651 حالة .

وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 1034 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 302870 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 28 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 4268 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 18513 والحالات الحرجة 1326 .

وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة": تسجيل  601 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 1034 خلال الـ24 ساعة الماضية
سبق

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 13 سبتمبر 2020، تسجيل 601 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 325651 حالة .

وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 1034 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 302870 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 28 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 4268 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 18513 والحالات الحرجة 1326 .

13 سبتمبر 2020 - 25 محرّم 1442
03:39 PM
اخر تعديل
13 سبتمبر 2020 - 25 محرّم 1442
04:34 PM

"الصحة": تسجيل  601 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 1034 خلال الـ24 ساعة الماضية

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
4
13,477

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 13 سبتمبر 2020، تسجيل 601 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 325651 حالة .

وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 1034 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 302870 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 28 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 4268 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 18513 والحالات الحرجة 1326 .

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