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قوة "أمن الطرق" بصامطة تشارك أبناء المنطقة الاحتفاء باليوم الوطني الـ90

"العقيبي" رفع التهنئة للقيادة بهذه المناسبة العزيزة على قلب كل مواطن

شاركت القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة جازان ممثلة بمركز انطلاق دورية أمن الطرق بالدغارير بمحافظة صامطة فرحة أبناء المنطقة بيوم الوطن، حيث سخرت كل إمكانياتها ومنسوبيها لخدمة هذا الوطن المعطاء.

وفي التفاصيل، قدم العقيد عبدالله بن أحمد العقيبي قائد القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة جازان التهنئة لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين والأسرة المالكة وكافة أبناء الوطن بهذه المناسبة العظيمة والعزيزة على قلب كل مواطن، مؤكداً أنه تم العمل على تسخير كافة الجهود بما يضمن القيام بالعمل على أكمل وجه.

وبدوره، أثنى مساعد قائد القوة الخاصة لأمن الطرق بجازان المقدم سعد بن سالم القحطاني على دور المواطنين ومدى التزامهم بالأوامر والتعليمات ودرجة الوعي التي يتمتعون بها خاصة في ظل هذه الظروف الراهنة راجياً من الله التقدم والازدهار لهذا الوطن.

وشارك الرائد محمد بن علي الشهراني رئيس مركز انطلاق دورية أمن الطرق بالدغارير، الأفراد، ميدانياً مقدماً الشكر الجزيل لهم لما قاموا ويقومون به خدمةً لهذا البلد الذي مهما أعطيناه لن نوفيه حقه.

اليوم الوطني

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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قوة "أمن الطرق" بصامطة تشارك أبناء المنطقة الاحتفاء باليوم الوطني الـ90
سبق

شاركت القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة جازان ممثلة بمركز انطلاق دورية أمن الطرق بالدغارير بمحافظة صامطة فرحة أبناء المنطقة بيوم الوطن، حيث سخرت كل إمكانياتها ومنسوبيها لخدمة هذا الوطن المعطاء.

وفي التفاصيل، قدم العقيد عبدالله بن أحمد العقيبي قائد القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة جازان التهنئة لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين والأسرة المالكة وكافة أبناء الوطن بهذه المناسبة العظيمة والعزيزة على قلب كل مواطن، مؤكداً أنه تم العمل على تسخير كافة الجهود بما يضمن القيام بالعمل على أكمل وجه.

وبدوره، أثنى مساعد قائد القوة الخاصة لأمن الطرق بجازان المقدم سعد بن سالم القحطاني على دور المواطنين ومدى التزامهم بالأوامر والتعليمات ودرجة الوعي التي يتمتعون بها خاصة في ظل هذه الظروف الراهنة راجياً من الله التقدم والازدهار لهذا الوطن.

وشارك الرائد محمد بن علي الشهراني رئيس مركز انطلاق دورية أمن الطرق بالدغارير، الأفراد، ميدانياً مقدماً الشكر الجزيل لهم لما قاموا ويقومون به خدمةً لهذا البلد الذي مهما أعطيناه لن نوفيه حقه.

25 سبتمبر 2020 - 8 صفر 1442
11:20 PM

قوة "أمن الطرق" بصامطة تشارك أبناء المنطقة الاحتفاء باليوم الوطني الـ90

"العقيبي" رفع التهنئة للقيادة بهذه المناسبة العزيزة على قلب كل مواطن

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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شاركت القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة جازان ممثلة بمركز انطلاق دورية أمن الطرق بالدغارير بمحافظة صامطة فرحة أبناء المنطقة بيوم الوطن، حيث سخرت كل إمكانياتها ومنسوبيها لخدمة هذا الوطن المعطاء.

وفي التفاصيل، قدم العقيد عبدالله بن أحمد العقيبي قائد القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة جازان التهنئة لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين والأسرة المالكة وكافة أبناء الوطن بهذه المناسبة العظيمة والعزيزة على قلب كل مواطن، مؤكداً أنه تم العمل على تسخير كافة الجهود بما يضمن القيام بالعمل على أكمل وجه.

وبدوره، أثنى مساعد قائد القوة الخاصة لأمن الطرق بجازان المقدم سعد بن سالم القحطاني على دور المواطنين ومدى التزامهم بالأوامر والتعليمات ودرجة الوعي التي يتمتعون بها خاصة في ظل هذه الظروف الراهنة راجياً من الله التقدم والازدهار لهذا الوطن.

وشارك الرائد محمد بن علي الشهراني رئيس مركز انطلاق دورية أمن الطرق بالدغارير، الأفراد، ميدانياً مقدماً الشكر الجزيل لهم لما قاموا ويقومون به خدمةً لهذا البلد الذي مهما أعطيناه لن نوفيه حقه.

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