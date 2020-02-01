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المملكة تبحث تعزيز التعاون بين مجموعة آسيا والمحيط الهادئ وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي

يساعد على تحقيق أهداف التنمية المستدامة

شارك نائب المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة الدكتور خالد بن محمد منزلاوي؛ أمس ، في مقر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بنيويورك، في اجتماع أعضاء المجلس التنفيذي من مجموعة آسيا والمحيط الهادئ مع المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) آخيم شتاينر.

تأتي مشاركة المملكة بصفتها عضواً فاعلاً في المجموعات الإقليمية في الأمم المتحدة، وعضواً في المجلس التنفيذي لبرنامج ‫الأمم المتحدة الإنمائي، ومشاركاً أساسياً وفاعلاً في أنشطته الإنمائية.

ويهدف اجتماع أعضاء المجلس من مجموعة آسيا والمحيط الهادئ مع الرئيس التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إلى تعزيز التعاون الإنمائي بين البرنامج ودول المجموعة بما يخدم دول المنطقة ويساعدها على تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وبحث معالجة المشكلات التي تعيق ذلك.

حضر الاجتماع رئيس اللجنة الاقتصادية بالوفد بندر بن مهدي النهدي.

مجموعة آسيا والمحيط الهادئ خالد بن محمد منزلاوي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المملكة تبحث تعزيز التعاون بين مجموعة آسيا والمحيط الهادئ وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي
سبق

شارك نائب المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة الدكتور خالد بن محمد منزلاوي؛ أمس ، في مقر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بنيويورك، في اجتماع أعضاء المجلس التنفيذي من مجموعة آسيا والمحيط الهادئ مع المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) آخيم شتاينر.

تأتي مشاركة المملكة بصفتها عضواً فاعلاً في المجموعات الإقليمية في الأمم المتحدة، وعضواً في المجلس التنفيذي لبرنامج ‫الأمم المتحدة الإنمائي، ومشاركاً أساسياً وفاعلاً في أنشطته الإنمائية.

ويهدف اجتماع أعضاء المجلس من مجموعة آسيا والمحيط الهادئ مع الرئيس التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إلى تعزيز التعاون الإنمائي بين البرنامج ودول المجموعة بما يخدم دول المنطقة ويساعدها على تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وبحث معالجة المشكلات التي تعيق ذلك.

حضر الاجتماع رئيس اللجنة الاقتصادية بالوفد بندر بن مهدي النهدي.

01 فبراير 2020 - 7 جمادى الآخر 1441
10:40 AM

المملكة تبحث تعزيز التعاون بين مجموعة آسيا والمحيط الهادئ وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي

يساعد على تحقيق أهداف التنمية المستدامة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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شارك نائب المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة الدكتور خالد بن محمد منزلاوي؛ أمس ، في مقر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بنيويورك، في اجتماع أعضاء المجلس التنفيذي من مجموعة آسيا والمحيط الهادئ مع المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) آخيم شتاينر.

تأتي مشاركة المملكة بصفتها عضواً فاعلاً في المجموعات الإقليمية في الأمم المتحدة، وعضواً في المجلس التنفيذي لبرنامج ‫الأمم المتحدة الإنمائي، ومشاركاً أساسياً وفاعلاً في أنشطته الإنمائية.

ويهدف اجتماع أعضاء المجلس من مجموعة آسيا والمحيط الهادئ مع الرئيس التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إلى تعزيز التعاون الإنمائي بين البرنامج ودول المجموعة بما يخدم دول المنطقة ويساعدها على تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وبحث معالجة المشكلات التي تعيق ذلك.

حضر الاجتماع رئيس اللجنة الاقتصادية بالوفد بندر بن مهدي النهدي.

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