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"خيركم" تعلق نشاطها في 4621 حلقة للقرآن بالمساجد والدور بجدة

علّقت جمعية خيركم الدراسة في 4621 حلقة وفصل بالمساجد ودور تحفيظ القرآن الكريم في جدة؛ وذلك اعتباراً من اليوم حتى إشعار آخر؛ وذلك توافقاً مع قرار تعليق الدراسة في مدارس التعليم العام، وحفاظاً على سلامة الأبناء والبنات في الميدان التعليمي القرآني.

ووجه رئيس جمعية خيركم بجدة المهندس عبدالعزيز حنفي، باستمرار تعليم القرآن الكريم عبر منصة خيركم لتعليم القرآن عن بعد بما يضمن استمرار العملية التعليمية بفاعلية وجودة، مشيراً إلى أن المنصة ستكون بديلة حتى عودة الحلقات والدور إلى نشاطها الطبيعي، سائلاً المولى أن يحفظ هذا البلد المبارك من كل مكروه.

وطالب رئيس "خيركم" الجميع بضرورة التعاون مع أجهزة الدولة في حملتها الوقائية والتحصينية ضد فيروس كورونا، مشيراً إلى أن ذلك فيه منفعة للبلاد والعباد، وهو مسؤولية الجميع أفراد ومؤسسات.

جمعية خيركم تحفيظ القرآن الكريم تعليق الدراسة جدة

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"خيركم" تعلق نشاطها في 4621 حلقة للقرآن بالمساجد والدور بجدة
سبق

علّقت جمعية خيركم الدراسة في 4621 حلقة وفصل بالمساجد ودور تحفيظ القرآن الكريم في جدة؛ وذلك اعتباراً من اليوم حتى إشعار آخر؛ وذلك توافقاً مع قرار تعليق الدراسة في مدارس التعليم العام، وحفاظاً على سلامة الأبناء والبنات في الميدان التعليمي القرآني.

ووجه رئيس جمعية خيركم بجدة المهندس عبدالعزيز حنفي، باستمرار تعليم القرآن الكريم عبر منصة خيركم لتعليم القرآن عن بعد بما يضمن استمرار العملية التعليمية بفاعلية وجودة، مشيراً إلى أن المنصة ستكون بديلة حتى عودة الحلقات والدور إلى نشاطها الطبيعي، سائلاً المولى أن يحفظ هذا البلد المبارك من كل مكروه.

وطالب رئيس "خيركم" الجميع بضرورة التعاون مع أجهزة الدولة في حملتها الوقائية والتحصينية ضد فيروس كورونا، مشيراً إلى أن ذلك فيه منفعة للبلاد والعباد، وهو مسؤولية الجميع أفراد ومؤسسات.

09 مارس 2020 - 14 رجب 1441
04:10 PM

"خيركم" تعلق نشاطها في 4621 حلقة للقرآن بالمساجد والدور بجدة

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عبدالله الراجحي - جدة
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علّقت جمعية خيركم الدراسة في 4621 حلقة وفصل بالمساجد ودور تحفيظ القرآن الكريم في جدة؛ وذلك اعتباراً من اليوم حتى إشعار آخر؛ وذلك توافقاً مع قرار تعليق الدراسة في مدارس التعليم العام، وحفاظاً على سلامة الأبناء والبنات في الميدان التعليمي القرآني.

ووجه رئيس جمعية خيركم بجدة المهندس عبدالعزيز حنفي، باستمرار تعليم القرآن الكريم عبر منصة خيركم لتعليم القرآن عن بعد بما يضمن استمرار العملية التعليمية بفاعلية وجودة، مشيراً إلى أن المنصة ستكون بديلة حتى عودة الحلقات والدور إلى نشاطها الطبيعي، سائلاً المولى أن يحفظ هذا البلد المبارك من كل مكروه.

وطالب رئيس "خيركم" الجميع بضرورة التعاون مع أجهزة الدولة في حملتها الوقائية والتحصينية ضد فيروس كورونا، مشيراً إلى أن ذلك فيه منفعة للبلاد والعباد، وهو مسؤولية الجميع أفراد ومؤسسات.

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