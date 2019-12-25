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"الضمان الصحي" يُطلق حملة للتعريف باعتماد الهوية بدلاً من بطاقة التأمين

المؤمّن له لم يعد في حاجة إلى إبراز بطاقة شركة التأمين عند زيارة مُقدمي الخدمة

أطلق مجلس الضمان الصحي التعاوني حملة "سهّلناها عليك"؛ للتعريف باعتماد بطاقة الهويّة الوطنية للمواطن، وبطاقة الإقامة للمقيم، باعتبارهما المعرِّف الأساسي للمؤمّن له عند زيارة مقدم الخدمة الصحية ابتداءً من الأول من يناير 2020.

وأوضح الأمين العام لمجلس الضمان الصحي الدكتور شباب بن سعد الغامدي: "أنّ المؤمّن له لم يعد في حاجة إلى إبراز بطاقة شركة التأمين الصحي عند زيارة مقدمي خدمات الرعاية الصحية، إذ تكفي بطاقة الهوية الشخصية للمواطن والإقامة للمقيم معرِّفاً أساسياً للمؤمّن لهم، مبيناً أن الحملة تستمر على مدى شهرين، وجاءت تحت عنوان "سهّلناها عليك"، في إشارة إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى حفظ حقوق المؤمّن لهم من خلال الحصول على خدمات التأمين الصحي بكل يسر وسهولة، إضافة إلى مواكبة التحول الرقمي في قطاع التأمين الصحي الخاص.

وأشار الغامدي؛ إلى أنّ الحملة شملت قنوات إعلامية عدة؛ إذاعية، مرئية، ومقروءة ومنصات التواصل الاجتماعي وتم تصميم بعض رسائلها بعدد 6 لغات وهي (العربية، والإنجليزية، والأوردو، والفلبينية، والهندية، والبنغالية), إضافةً إلى جهود التوعية الإعلامية لقافلة التأمين الصحي التي واصلت التطواف على كبار مقدمي خدمات الرعاية الصحية في عدد من مدن المملكة ومناطقها لشرح وبيان هذه التحديثات والتطورات في قطاع التأمين الصحي الخاص، إضافة الي رفع مستوى الوعي بنظام الضمان الصحي التعاوني واللائحة التنفيذية والوثيقة الموحدة بما يحقق تعزيز جودة الخدمات الصحية عن طريق رفع كفاءة التأمين الصحي الخاص، لافتاً إلى إمكانية الاستعلام عن حالة التأمين الصحي للمؤمّن لهم من خلال الموقع الإلكتروني لمجلس الضمان الصحي عبر إدخال رقم بطاقة الهوية الوطنية للمواطن أو رقم الإقامة لغير السعوديين.

ودعا الغامدي؛ المؤمّن لهم إلى التواصل مع المجلس والاستفادة من قنوات الاتصال المتاحة للرد على التساؤلات كافة وتلقي الملاحظات والمقترحات واستقبال الشكاوى عبر البوابة الإلكترونية للمجلس أو الرقم الموحد: 920001177، البريد الإلكتروني: Info@cchi.gov.sa أو تطبيق الهواتف الذكية، إضافة إلى قنوات التواصل الاجتماعي (تويتر، فيسبوك، لنكد إن) على الصفحات الرسمية للمجلس: cchiksa.

مجلس الضمان الصحي التعاوني سهلناها عليك بطاقة الهوية الوطنية للمواطن

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الضمان الصحي" يُطلق حملة للتعريف باعتماد الهوية بدلاً من بطاقة التأمين
سبق

أطلق مجلس الضمان الصحي التعاوني حملة "سهّلناها عليك"؛ للتعريف باعتماد بطاقة الهويّة الوطنية للمواطن، وبطاقة الإقامة للمقيم، باعتبارهما المعرِّف الأساسي للمؤمّن له عند زيارة مقدم الخدمة الصحية ابتداءً من الأول من يناير 2020.

وأوضح الأمين العام لمجلس الضمان الصحي الدكتور شباب بن سعد الغامدي: "أنّ المؤمّن له لم يعد في حاجة إلى إبراز بطاقة شركة التأمين الصحي عند زيارة مقدمي خدمات الرعاية الصحية، إذ تكفي بطاقة الهوية الشخصية للمواطن والإقامة للمقيم معرِّفاً أساسياً للمؤمّن لهم، مبيناً أن الحملة تستمر على مدى شهرين، وجاءت تحت عنوان "سهّلناها عليك"، في إشارة إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى حفظ حقوق المؤمّن لهم من خلال الحصول على خدمات التأمين الصحي بكل يسر وسهولة، إضافة إلى مواكبة التحول الرقمي في قطاع التأمين الصحي الخاص.

وأشار الغامدي؛ إلى أنّ الحملة شملت قنوات إعلامية عدة؛ إذاعية، مرئية، ومقروءة ومنصات التواصل الاجتماعي وتم تصميم بعض رسائلها بعدد 6 لغات وهي (العربية، والإنجليزية، والأوردو، والفلبينية، والهندية، والبنغالية), إضافةً إلى جهود التوعية الإعلامية لقافلة التأمين الصحي التي واصلت التطواف على كبار مقدمي خدمات الرعاية الصحية في عدد من مدن المملكة ومناطقها لشرح وبيان هذه التحديثات والتطورات في قطاع التأمين الصحي الخاص، إضافة الي رفع مستوى الوعي بنظام الضمان الصحي التعاوني واللائحة التنفيذية والوثيقة الموحدة بما يحقق تعزيز جودة الخدمات الصحية عن طريق رفع كفاءة التأمين الصحي الخاص، لافتاً إلى إمكانية الاستعلام عن حالة التأمين الصحي للمؤمّن لهم من خلال الموقع الإلكتروني لمجلس الضمان الصحي عبر إدخال رقم بطاقة الهوية الوطنية للمواطن أو رقم الإقامة لغير السعوديين.

ودعا الغامدي؛ المؤمّن لهم إلى التواصل مع المجلس والاستفادة من قنوات الاتصال المتاحة للرد على التساؤلات كافة وتلقي الملاحظات والمقترحات واستقبال الشكاوى عبر البوابة الإلكترونية للمجلس أو الرقم الموحد: 920001177، البريد الإلكتروني: Info@cchi.gov.sa أو تطبيق الهواتف الذكية، إضافة إلى قنوات التواصل الاجتماعي (تويتر، فيسبوك، لنكد إن) على الصفحات الرسمية للمجلس: cchiksa.

25 ديسمبر 2019 - 28 ربيع الآخر 1441
12:10 PM

"الضمان الصحي" يُطلق حملة للتعريف باعتماد الهوية بدلاً من بطاقة التأمين

المؤمّن له لم يعد في حاجة إلى إبراز بطاقة شركة التأمين عند زيارة مُقدمي الخدمة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أطلق مجلس الضمان الصحي التعاوني حملة "سهّلناها عليك"؛ للتعريف باعتماد بطاقة الهويّة الوطنية للمواطن، وبطاقة الإقامة للمقيم، باعتبارهما المعرِّف الأساسي للمؤمّن له عند زيارة مقدم الخدمة الصحية ابتداءً من الأول من يناير 2020.

وأوضح الأمين العام لمجلس الضمان الصحي الدكتور شباب بن سعد الغامدي: "أنّ المؤمّن له لم يعد في حاجة إلى إبراز بطاقة شركة التأمين الصحي عند زيارة مقدمي خدمات الرعاية الصحية، إذ تكفي بطاقة الهوية الشخصية للمواطن والإقامة للمقيم معرِّفاً أساسياً للمؤمّن لهم، مبيناً أن الحملة تستمر على مدى شهرين، وجاءت تحت عنوان "سهّلناها عليك"، في إشارة إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى حفظ حقوق المؤمّن لهم من خلال الحصول على خدمات التأمين الصحي بكل يسر وسهولة، إضافة إلى مواكبة التحول الرقمي في قطاع التأمين الصحي الخاص.

وأشار الغامدي؛ إلى أنّ الحملة شملت قنوات إعلامية عدة؛ إذاعية، مرئية، ومقروءة ومنصات التواصل الاجتماعي وتم تصميم بعض رسائلها بعدد 6 لغات وهي (العربية، والإنجليزية، والأوردو، والفلبينية، والهندية، والبنغالية), إضافةً إلى جهود التوعية الإعلامية لقافلة التأمين الصحي التي واصلت التطواف على كبار مقدمي خدمات الرعاية الصحية في عدد من مدن المملكة ومناطقها لشرح وبيان هذه التحديثات والتطورات في قطاع التأمين الصحي الخاص، إضافة الي رفع مستوى الوعي بنظام الضمان الصحي التعاوني واللائحة التنفيذية والوثيقة الموحدة بما يحقق تعزيز جودة الخدمات الصحية عن طريق رفع كفاءة التأمين الصحي الخاص، لافتاً إلى إمكانية الاستعلام عن حالة التأمين الصحي للمؤمّن لهم من خلال الموقع الإلكتروني لمجلس الضمان الصحي عبر إدخال رقم بطاقة الهوية الوطنية للمواطن أو رقم الإقامة لغير السعوديين.

ودعا الغامدي؛ المؤمّن لهم إلى التواصل مع المجلس والاستفادة من قنوات الاتصال المتاحة للرد على التساؤلات كافة وتلقي الملاحظات والمقترحات واستقبال الشكاوى عبر البوابة الإلكترونية للمجلس أو الرقم الموحد: 920001177، البريد الإلكتروني: Info@cchi.gov.sa أو تطبيق الهواتف الذكية، إضافة إلى قنوات التواصل الاجتماعي (تويتر، فيسبوك، لنكد إن) على الصفحات الرسمية للمجلس: cchiksa.

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