النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

انقطاع الكهرباء يؤخر انعقاد البرلمان اللبناني لمنح الثقة لبرنامج الحكومة

يتضمّن تحديث خطة للتعافي المالي

بدأ البرلمان اللبناني، اليوم الاثنين، جلسة مناقشة برنامج سياسة الحكومة الجديدة، وإجراء تصويت على الثقة بها، وذلك بعد إجرائها قرابة ساعة؛ بسبب انقطاع التيار الكهربي.

وكان من المقرر بدء الجلسة في الحادية عشرة صباحاً بالتوقيت المحلي (08:00 بتوقيت جرينتش)، لكن أنوار المبنى الذي يضم البرلمان الآن انطفأت، وعندما بدأت الجلسة، قرأ رئيس الوزراء نجيب ميقاتي مسودة برنامج سياسة الحكومة.

وقال "ميقاتي" للبرلمان: "من رحم المعاناة ومن قلب معاناة بيروت، انبثقت حكومتنا لتضيء شمعة في هذا الظلام الدامس وتطلق شعلة الأمل"، وفقاً لـ"رويترز".

وتعهدت الحكومة الجديدة باتخاذ إجراءات للتعامل مع الأزمة، التي أصابت البلاد بحالة من الشلل، وهو ما يشمل محادثات مع صندوق النقد الدولي، والبدء في إصلاحات.

وبينت الحكومة في مسودة برنامجها أنها ستجدد وتطور خطة سابقة للتعافي المالي، التي حددت عجزا في النظام المالي بنحو 90 مليار دولار، وهو رقم أقره صندوق النقد.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
انقطاع الكهرباء يؤخر انعقاد البرلمان اللبناني لمنح الثقة لبرنامج الحكومة
سبق

بدأ البرلمان اللبناني، اليوم الاثنين، جلسة مناقشة برنامج سياسة الحكومة الجديدة، وإجراء تصويت على الثقة بها، وذلك بعد إجرائها قرابة ساعة؛ بسبب انقطاع التيار الكهربي.

وكان من المقرر بدء الجلسة في الحادية عشرة صباحاً بالتوقيت المحلي (08:00 بتوقيت جرينتش)، لكن أنوار المبنى الذي يضم البرلمان الآن انطفأت، وعندما بدأت الجلسة، قرأ رئيس الوزراء نجيب ميقاتي مسودة برنامج سياسة الحكومة.

وقال "ميقاتي" للبرلمان: "من رحم المعاناة ومن قلب معاناة بيروت، انبثقت حكومتنا لتضيء شمعة في هذا الظلام الدامس وتطلق شعلة الأمل"، وفقاً لـ"رويترز".

وتعهدت الحكومة الجديدة باتخاذ إجراءات للتعامل مع الأزمة، التي أصابت البلاد بحالة من الشلل، وهو ما يشمل محادثات مع صندوق النقد الدولي، والبدء في إصلاحات.

وبينت الحكومة في مسودة برنامجها أنها ستجدد وتطور خطة سابقة للتعافي المالي، التي حددت عجزا في النظام المالي بنحو 90 مليار دولار، وهو رقم أقره صندوق النقد.

20 سبتمبر 2021 - 13 صفر 1443
02:44 PM

انقطاع الكهرباء يؤخر انعقاد البرلمان اللبناني لمنح الثقة لبرنامج الحكومة

يتضمّن تحديث خطة للتعافي المالي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
354

بدأ البرلمان اللبناني، اليوم الاثنين، جلسة مناقشة برنامج سياسة الحكومة الجديدة، وإجراء تصويت على الثقة بها، وذلك بعد إجرائها قرابة ساعة؛ بسبب انقطاع التيار الكهربي.

وكان من المقرر بدء الجلسة في الحادية عشرة صباحاً بالتوقيت المحلي (08:00 بتوقيت جرينتش)، لكن أنوار المبنى الذي يضم البرلمان الآن انطفأت، وعندما بدأت الجلسة، قرأ رئيس الوزراء نجيب ميقاتي مسودة برنامج سياسة الحكومة.

وقال "ميقاتي" للبرلمان: "من رحم المعاناة ومن قلب معاناة بيروت، انبثقت حكومتنا لتضيء شمعة في هذا الظلام الدامس وتطلق شعلة الأمل"، وفقاً لـ"رويترز".

وتعهدت الحكومة الجديدة باتخاذ إجراءات للتعامل مع الأزمة، التي أصابت البلاد بحالة من الشلل، وهو ما يشمل محادثات مع صندوق النقد الدولي، والبدء في إصلاحات.

وبينت الحكومة في مسودة برنامجها أنها ستجدد وتطور خطة سابقة للتعافي المالي، التي حددت عجزا في النظام المالي بنحو 90 مليار دولار، وهو رقم أقره صندوق النقد.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,823
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,696
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,883
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,169

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة