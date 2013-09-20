انقطاع الكهرباء يؤخر انعقاد البرلمان اللبناني لمنح الثقة لبرنامج الحكومة

يتضمّن تحديث خطة للتعافي المالي

بدأ البرلمان اللبناني، اليوم الاثنين، جلسة مناقشة برنامج سياسة الحكومة الجديدة، وإجراء تصويت على الثقة بها، وذلك بعد إجرائها قرابة ساعة؛ بسبب انقطاع التيار الكهربي.

وكان من المقرر بدء الجلسة في الحادية عشرة صباحاً بالتوقيت المحلي (08:00 بتوقيت جرينتش)، لكن أنوار المبنى الذي يضم البرلمان الآن انطفأت، وعندما بدأت الجلسة، قرأ رئيس الوزراء نجيب ميقاتي مسودة برنامج سياسة الحكومة.

وقال "ميقاتي" للبرلمان: "من رحم المعاناة ومن قلب معاناة بيروت، انبثقت حكومتنا لتضيء شمعة في هذا الظلام الدامس وتطلق شعلة الأمل"، وفقاً لـ"رويترز".

وتعهدت الحكومة الجديدة باتخاذ إجراءات للتعامل مع الأزمة، التي أصابت البلاد بحالة من الشلل، وهو ما يشمل محادثات مع صندوق النقد الدولي، والبدء في إصلاحات.

وبينت الحكومة في مسودة برنامجها أنها ستجدد وتطور خطة سابقة للتعافي المالي، التي حددت عجزا في النظام المالي بنحو 90 مليار دولار، وهو رقم أقره صندوق النقد.