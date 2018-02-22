"جستن" تعقد لقاء لمحكمي جائزة التعليم للتميز بدورتها التاسعة

بلغ عدد المتقدمين 20 ألفًا ووصل إلى ٥٤٩ ملفًا بعد الفرز الأول

قامت الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية "جستن" بعقد اللقاء السنوي لمحكمي جائزة التعليم للتميز في دورتها التاسعة.

وفي التفاصيل، جاء ذلك بحضور الدكتور فهد بن سليمان الشايع رئيس الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية (جستن) وعميد كلية التربية والدكتور محمد بن صالح الطويان الأمين العام لجائزة التعليم والدكتور فايز بن عبدالعزيز الفايز مدير مشروع تحكيم وتطوير جائزة التعليم للتميز والدكتور ناصر بن علوان العلوان مدير تحكيم الدورة التاسعة لجائزة التعليم للتميز.

وحضر اللقاء عددٌ من أعضاء الأمانة العامة للجائزة وعددٌ من أعضاء مجلس إدارة الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية ومنسوبي ومنسوبات ومشرفي ومشرفات لجان التحكيم.

ووصل عدد المتقدمين للجائزة أكثر من ٢٠٠٠٠ ( عشرين ألف) ملف من مراكز التميز في إدارات التعليم وبعد الترشيح والفرز الأولي وصل عدد الملفات التي سيتم تحكيمها ٥٤٩ ملفًا.

وأبدى المحكمون والمحكمات والذي بلغ عددهم ٦٠ محكمًا ومحكمة سعادتهم بحسن التنظيم ووضوح المعايير التي سيعملون عليها ودقة التطبيق العملي المصاحب للقاء.

من جانب آخر، تعمل جمعية "جستن" على تطوير الجائزة للدورات القادمة بإشراف الدكتور أنس بن إبراهيم التويجري، والطموحات كبيرة في النهوض والرقي بكل الفئات المستهدفة من الجائزة.