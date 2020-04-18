إيطاليا تسجل 482 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية الإيطالية، اليوم السبت، عن تسجيل 482 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في تراجع ملحوظ للمعدل اليومي، مع تراجع وتيرة زيادة أعداد الإصابات بالمرض.
أعلنت السلطات الصحية الإيطالية، اليوم السبت، عن تسجيل 482 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في تراجع ملحوظ للمعدل اليومي، مع تراجع وتيرة زيادة أعداد الإصابات بالمرض.
إيطاليا فيروس كورونا الجديد
أعلنت السلطات الصحية الإيطالية، اليوم السبت، عن تسجيل 482 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في تراجع ملحوظ للمعدل اليومي، مع تراجع وتيرة زيادة أعداد الإصابات بالمرض.
أعلنت السلطات الصحية الإيطالية، اليوم السبت، عن تسجيل 482 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في تراجع ملحوظ للمعدل اليومي، مع تراجع وتيرة زيادة أعداد الإصابات بالمرض.