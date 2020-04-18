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إيطاليا تسجل 482 وفاة جديدة بفيروس كورونا

مع تراجع عدد الإصابات

أعلنت السلطات الصحية الإيطالية، اليوم السبت، عن تسجيل 482 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في تراجع ملحوظ للمعدل اليومي، مع تراجع وتيرة زيادة أعداد الإصابات بالمرض.

إيطاليا فيروس كورونا الجديد

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إيطاليا تسجل 482 وفاة جديدة بفيروس كورونا
سبق

أعلنت السلطات الصحية الإيطالية، اليوم السبت، عن تسجيل 482 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في تراجع ملحوظ للمعدل اليومي، مع تراجع وتيرة زيادة أعداد الإصابات بالمرض.

18 إبريل 2020 - 25 شعبان 1441
07:20 PM
اخر تعديل
19 إبريل 2020 - 26 شعبان 1441
03:28 AM

إيطاليا تسجل 482 وفاة جديدة بفيروس كورونا

مع تراجع عدد الإصابات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت السلطات الصحية الإيطالية، اليوم السبت، عن تسجيل 482 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في تراجع ملحوظ للمعدل اليومي، مع تراجع وتيرة زيادة أعداد الإصابات بالمرض.

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