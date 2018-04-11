بالتقنية الافتراضية .. اختتام ملتقى إدارة الأزمات في المجتمع الواعي بحضور ٢٩ مختصًا

تضمن 5 جلسات حوارية على مدى يومين.. وبتنظيم ورعاية جمعية "واعي"

اختتم ملتقى إدارة الأزمات في المجتمع الواعي "الافتراضي"، يوم أمس الخميس، جلساته التي استمرت يومين، بمشاركة ٢٩ مسؤولًا ومختصًا، وبرعاية نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتنمية، "ماجد الغانمي"، وبتنظيم وإشراف جمعية التوعية والتأهيل الاجتماعي "واعي".

وفي التفاصيل، تحدث "الغانمي" في الجلسة الافتتاحية عن القرارات السديدة التي قامت بها حكومة المملكة من خلال توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ومتابعة حثيثة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لمواجهة الأزمة الحالية، وتكاتف كافة القطاعات في الدولة لمواجهة هذه الجائحة.

وأدار الجلسة الافتتاحية الزميل الإعلامي خالد العقيلي، بمشاركة رئيس مجلس إدارة جمعية واعي "عبدالعزيز العجلان"، ونائب رئيس مجلس الأمناء العضو المنتدب لمؤسسة سالم بن محفوظ الأهلية "عبدالإله بن محفوظ".

وانطلقت الجلسة الأولى التي كانت بعنوان "الوعي الأمني في إدارة الأزمات"، وأدارها المستشار الأمني السابق بوزارة الداخلية الدكتور سعود المصيبيح؛ بمشاركة المتحدثين: اللواء المتقاعد المهندس عبدالله السعدون، واللواء المتقاعد الدكتور عبدالعزيز الأسمري، وعضو الهيئة العلمية بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور فهد الحربي.

وكانت الجلسة الثانية بعنوان "المسؤولية المجتمعية في الأزمات"، وترأسها المستشار الاقتصادي طلعت حافظ، وتحدث فيها رئيس مجلس إدارة بنك الجزيرة المهندس طارق القصبي، ورئيس غرفة الشرقية عبدالحكيم الخالدي، ورجل الأعمال الدكتور خالد الراجحي، والرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية إبراهيم الراشد.

وأدار الإعلامي "صلاح الغيدان" الجلسة الثالثة التي كانت بعنوان "الجهود الحكومية وإدارة الأزمات"، وبمشاركة مساعد وزير وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس محمد الجاسر، ومتحدث وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، والمدير التنفيذي لصندوق الوقف الصحي الدكتور إبراهيم الحيدري.

أما الجلسة الرابعة فكانت بعنوان "الإعلام وإدارة الأزمات"، وأدارها الزميل الإعلامي عبدالعزيز البكر ، وتحدث فيها كلٌّ من: المختص في الإعلام والاتصال الدكتور محمد الحيزان، والكاتب الدكتور علي الموسى، والكاتب الدكتور زياد الدريس، وكذلك الإعلامي أحمد الفهيد.

واختُتم الملتقى بالجلسة الختامية والخامسة التي كانت بعنوان "مؤسسات المجتمع وإدارة الأزمات"، وأدار جلستها وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتنمية المجتمع "سليمان الزبن"، وشاركه الحديث كلٌّ من: رئيس مجلس إدارة الجمعيات الأهلية الدكتور سعدون السعدون، والمدير التنفيذي لمركز بيت الخبرة للبحوث والدراسات الاجتماعية الدكتور خالد الحليبي، والطبيب أسرة ومجتمع الدكتور صالح الأنصاري، والرئيس التنفيذي لمؤسسة سليمان الراجحي للتمويل التنموي محمد الخميس.

يُشار إلى أن اللجنة العلمية للملتقى تعكف على إعداد التوصيات الهامة لهذا الملتقى، ونشرها من خلال موقع جمعية التوعية والتأهيل الاجتماعي (واعي).