قال وزير السياحة أحمد الخطيب؛ إن هناك أكثر من عشرة آلاف موقع للتراث الثقافي في #السعودية.

وزير السياحة: أكثر من عشرة آلاف موقع للتراث في السعودية صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-10-31 قال وزير السياحة أحمد الخطيب؛ إن هناك أكثر من عشرة آلاف موقع للتراث الثقافي في #السعودية. وأضاف عبر حسابه في تويتر: تعتبر المملكة وجهة مميزة للاستمتاع بتجارب فريدة وبتنوّع ثقافي ومغامرات جديدة ومناظر طبيعية خلابة. #G20

31 أكتوبر 2021 - 25 ربيع الأول 1443 12:01 PM

وزير السياحة: أكثر من عشرة آلاف موقع للتراث في السعودية قال: تعتبر المملكة وجهة مميزة للاستمتاع بتجارب فريدة وبتنوّع





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قال وزير السياحة أحمد الخطيب؛ إن هناك أكثر من عشرة آلاف موقع للتراث الثقافي في #السعودية.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: تعتبر المملكة وجهة مميزة للاستمتاع بتجارب فريدة وبتنوّع ثقافي ومغامرات جديدة ومناظر طبيعية خلابة. #G20