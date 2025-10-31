وزير السياحة: أكثر من عشرة آلاف موقع للتراث في السعودية

قال وزير السياحة أحمد الخطيب؛ إن هناك أكثر من عشرة آلاف موقع للتراث الثقافي في #السعودية.
وأضاف عبر حسابه في تويتر: تعتبر المملكة وجهة مميزة للاستمتاع بتجارب فريدة وبتنوّع ثقافي ومغامرات جديدة ومناظر طبيعية خلابة. #G20
قال وزير السياحة أحمد الخطيب؛ إن هناك أكثر من عشرة آلاف موقع للتراث الثقافي في #السعودية.
وأضاف عبر حسابه في تويتر: تعتبر المملكة وجهة مميزة للاستمتاع بتجارب فريدة وبتنوّع ثقافي ومغامرات جديدة ومناظر طبيعية خلابة. #G20
قال وزير السياحة أحمد الخطيب؛ إن هناك أكثر من عشرة آلاف موقع للتراث الثقافي في #السعودية.
وأضاف عبر حسابه في تويتر: تعتبر المملكة وجهة مميزة للاستمتاع بتجارب فريدة وبتنوّع ثقافي ومغامرات جديدة ومناظر طبيعية خلابة. #G20
قال وزير السياحة أحمد الخطيب؛ إن هناك أكثر من عشرة آلاف موقع للتراث الثقافي في #السعودية.
وأضاف عبر حسابه في تويتر: تعتبر المملكة وجهة مميزة للاستمتاع بتجارب فريدة وبتنوّع ثقافي ومغامرات جديدة ومناظر طبيعية خلابة. #G20