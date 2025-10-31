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وزير السياحة: أكثر من عشرة آلاف موقع للتراث في السعودية

قال: تعتبر المملكة وجهة مميزة للاستمتاع بتجارب فريدة وبتنوّع

قال وزير السياحة أحمد الخطيب؛ إن هناك أكثر من عشرة آلاف موقع للتراث الثقافي في #السعودية.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: تعتبر المملكة وجهة مميزة للاستمتاع بتجارب فريدة وبتنوّع ثقافي ومغامرات جديدة ومناظر طبيعية خلابة. #G20

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير السياحة: أكثر من عشرة آلاف موقع للتراث في السعودية
سبق

قال وزير السياحة أحمد الخطيب؛ إن هناك أكثر من عشرة آلاف موقع للتراث الثقافي في #السعودية.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: تعتبر المملكة وجهة مميزة للاستمتاع بتجارب فريدة وبتنوّع ثقافي ومغامرات جديدة ومناظر طبيعية خلابة. #G20

31 أكتوبر 2021 - 25 ربيع الأول 1443
12:01 PM

وزير السياحة: أكثر من عشرة آلاف موقع للتراث في السعودية

قال: تعتبر المملكة وجهة مميزة للاستمتاع بتجارب فريدة وبتنوّع

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال وزير السياحة أحمد الخطيب؛ إن هناك أكثر من عشرة آلاف موقع للتراث الثقافي في #السعودية.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: تعتبر المملكة وجهة مميزة للاستمتاع بتجارب فريدة وبتنوّع ثقافي ومغامرات جديدة ومناظر طبيعية خلابة. #G20

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,891
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,877
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,048
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

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