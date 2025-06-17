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كوريا الجنوبية: 43 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ارتفع إجمالي حصيلة الجائحة بالبلاد إلى 12198 حالة

أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم، تسجيل 43 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي حصيلة الجائحة إلى 12198 حالة.

ونقلت وكالة (يونهاب) الكورية الجنوبية للأنباء عن المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها القول، في بيان، إنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة لترتفع حصيلة الوفيات إلى 279 حالة.

كوريا الجنوبية فيروس كورونا الجديد

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كوريا الجنوبية: 43 إصابة جديدة بفيروس كورونا
سبق

أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم، تسجيل 43 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي حصيلة الجائحة إلى 12198 حالة.

ونقلت وكالة (يونهاب) الكورية الجنوبية للأنباء عن المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها القول، في بيان، إنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة لترتفع حصيلة الوفيات إلى 279 حالة.

17 يونيو 2020 - 25 شوّال 1441
11:53 AM

كوريا الجنوبية: 43 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ارتفع إجمالي حصيلة الجائحة بالبلاد إلى 12198 حالة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم، تسجيل 43 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي حصيلة الجائحة إلى 12198 حالة.

ونقلت وكالة (يونهاب) الكورية الجنوبية للأنباء عن المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها القول، في بيان، إنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة لترتفع حصيلة الوفيات إلى 279 حالة.

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