كوريا الجنوبية: 43 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ارتفع إجمالي حصيلة الجائحة بالبلاد إلى 12198 حالة

أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم، تسجيل 43 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي حصيلة الجائحة إلى 12198 حالة.

ونقلت وكالة (يونهاب) الكورية الجنوبية للأنباء عن المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها القول، في بيان، إنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة لترتفع حصيلة الوفيات إلى 279 حالة.