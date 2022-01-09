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كورونا يضرب الولايات المتحدة بـ831,304 إصابات جديدة

2,348 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية

سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 831,304 إصابات ‏جديدة، و2,348 وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.‏

ووفقًا للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد ‏وصل عدد ‏‏‏الإصابات إلى 59,521,277، فيما بلغ عدد ‏الوفيات 834,077 حالة.‏

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كورونا يضرب الولايات المتحدة بـ831,304 إصابات جديدة
سبق

سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 831,304 إصابات ‏جديدة، و2,348 وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.‏

ووفقًا للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد ‏وصل عدد ‏‏‏الإصابات إلى 59,521,277، فيما بلغ عدد ‏الوفيات 834,077 حالة.‏

09 يناير 2022 - 6 جمادى الآخر 1443
08:58 PM

كورونا يضرب الولايات المتحدة بـ831,304 إصابات جديدة

2,348 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 831,304 إصابات ‏جديدة، و2,348 وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.‏

ووفقًا للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد ‏وصل عدد ‏‏‏الإصابات إلى 59,521,277، فيما بلغ عدد ‏الوفيات 834,077 حالة.‏

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142 مليون ..

142 مليون ..

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