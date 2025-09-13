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2000 مستفيد من برامج تعليم الأفلاج على منصتيْ "مدرستي" و"التيمز"

نحو 14 مشرفًا ومشرفة قدموا خلال الأيام الماضية 33 برنامجًا تدريبيًّا

نجحت إدارة تعليم الأفلاج -ممثلة في "التطوير المهني التعليمي"- في تقديم برنامج تدريبي لأولياء الأمور والعاملين في المجتمع التعليمي؛ لإكسابهم المهارات المطلوبة للتعليم الإلكتروني؛ لتعزيز المفاهيم الأساسية والاستفادة منها في مواصلة رحلة التعليم "عن بُعد".

وكان نحو 14 مشرفًا ومشرفة، قد قدموا خلال الأيام الماضية 33 برنامجًا تدريبيًّا على منصة "مدرستي" وبرنامج "التيمز"، استفاد منها أكثر من 2000 من أولياء أمور الطلبة الذين تم تدريبهم على كيفية الدخول على منصة مدرستي، وتفعيل الحسابات الخاصة بالطلاب، ومتابعة دروسهم بشكل يومي وفق الجداول الدراسية، كما استفاد من البرامج التدريبية العديدُ من العاملين في المجتمع التعليمي، تم خلالها تدريبهم على برنامج "التيمز" ومهارات استخدام نظام إدارة التعليم الإلكتروني، وتفعيل العمل على منصة "مدرستي".

منصة مدرستي وزارة التعليم

الرئيسية/ المملكة / محليات

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2000 مستفيد من برامج تعليم الأفلاج على منصتيْ "مدرستي" و"التيمز"
سبق

نجحت إدارة تعليم الأفلاج -ممثلة في "التطوير المهني التعليمي"- في تقديم برنامج تدريبي لأولياء الأمور والعاملين في المجتمع التعليمي؛ لإكسابهم المهارات المطلوبة للتعليم الإلكتروني؛ لتعزيز المفاهيم الأساسية والاستفادة منها في مواصلة رحلة التعليم "عن بُعد".

وكان نحو 14 مشرفًا ومشرفة، قد قدموا خلال الأيام الماضية 33 برنامجًا تدريبيًّا على منصة "مدرستي" وبرنامج "التيمز"، استفاد منها أكثر من 2000 من أولياء أمور الطلبة الذين تم تدريبهم على كيفية الدخول على منصة مدرستي، وتفعيل الحسابات الخاصة بالطلاب، ومتابعة دروسهم بشكل يومي وفق الجداول الدراسية، كما استفاد من البرامج التدريبية العديدُ من العاملين في المجتمع التعليمي، تم خلالها تدريبهم على برنامج "التيمز" ومهارات استخدام نظام إدارة التعليم الإلكتروني، وتفعيل العمل على منصة "مدرستي".

13 سبتمبر 2020 - 25 محرّم 1442
02:51 PM

2000 مستفيد من برامج تعليم الأفلاج على منصتيْ "مدرستي" و"التيمز"

نحو 14 مشرفًا ومشرفة قدموا خلال الأيام الماضية 33 برنامجًا تدريبيًّا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأفلاج
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نجحت إدارة تعليم الأفلاج -ممثلة في "التطوير المهني التعليمي"- في تقديم برنامج تدريبي لأولياء الأمور والعاملين في المجتمع التعليمي؛ لإكسابهم المهارات المطلوبة للتعليم الإلكتروني؛ لتعزيز المفاهيم الأساسية والاستفادة منها في مواصلة رحلة التعليم "عن بُعد".

وكان نحو 14 مشرفًا ومشرفة، قد قدموا خلال الأيام الماضية 33 برنامجًا تدريبيًّا على منصة "مدرستي" وبرنامج "التيمز"، استفاد منها أكثر من 2000 من أولياء أمور الطلبة الذين تم تدريبهم على كيفية الدخول على منصة مدرستي، وتفعيل الحسابات الخاصة بالطلاب، ومتابعة دروسهم بشكل يومي وفق الجداول الدراسية، كما استفاد من البرامج التدريبية العديدُ من العاملين في المجتمع التعليمي، تم خلالها تدريبهم على برنامج "التيمز" ومهارات استخدام نظام إدارة التعليم الإلكتروني، وتفعيل العمل على منصة "مدرستي".

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