النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الجزائر ترفض أي تواجد أجنبي في ليبيا.. وتؤكد: لغة المدفعية لن تنهي النزاع

ستقود مبادرات في اتجاه الحل السلمي

أعربت الجزائر اليوم (الخميس) عن رفضها لوجود أي قوة أجنبية مهما كانت في ليبيا، عقب موافقة البرلمان التركي على إرسال قوات إلى ذلك البلد.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن وزير الشؤون الخارجية صبري بوقادوم, أن الجزائر ستقوم في الأيام القليلة القادمة بالعديد من المبادرات في اتجاه الحل السلمي للأزمة في ليبيا.

وجدد الوزير التأكيد على أن لغة المدفعية ليست هي الحل وإنما الحل يكمن في التشاور بين كافة الليبيين وبمساعدة جميع الجيران وبالأخص الجزائر.

التدخل العسكري الأجنبي في ليبيا التدخل الأجنبي في شؤون ليبيا

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
الجزائر ترفض أي تواجد أجنبي في ليبيا.. وتؤكد: لغة المدفعية لن تنهي النزاع
سبق

أعربت الجزائر اليوم (الخميس) عن رفضها لوجود أي قوة أجنبية مهما كانت في ليبيا، عقب موافقة البرلمان التركي على إرسال قوات إلى ذلك البلد.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن وزير الشؤون الخارجية صبري بوقادوم, أن الجزائر ستقوم في الأيام القليلة القادمة بالعديد من المبادرات في اتجاه الحل السلمي للأزمة في ليبيا.

وجدد الوزير التأكيد على أن لغة المدفعية ليست هي الحل وإنما الحل يكمن في التشاور بين كافة الليبيين وبمساعدة جميع الجيران وبالأخص الجزائر.

02 يناير 2020 - 7 جمادى الأول 1441
08:47 PM
اخر تعديل
03 يناير 2020 - 8 جمادى الأول 1441
08:25 PM

الجزائر ترفض أي تواجد أجنبي في ليبيا.. وتؤكد: لغة المدفعية لن تنهي النزاع

ستقود مبادرات في اتجاه الحل السلمي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
3,662

أعربت الجزائر اليوم (الخميس) عن رفضها لوجود أي قوة أجنبية مهما كانت في ليبيا، عقب موافقة البرلمان التركي على إرسال قوات إلى ذلك البلد.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن وزير الشؤون الخارجية صبري بوقادوم, أن الجزائر ستقوم في الأيام القليلة القادمة بالعديد من المبادرات في اتجاه الحل السلمي للأزمة في ليبيا.

وجدد الوزير التأكيد على أن لغة المدفعية ليست هي الحل وإنما الحل يكمن في التشاور بين كافة الليبيين وبمساعدة جميع الجيران وبالأخص الجزائر.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
15,248
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,678
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,077
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,614

كاريكاتير

تم الدعس

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة