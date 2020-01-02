الجزائر ترفض أي تواجد أجنبي في ليبيا.. وتؤكد: لغة المدفعية لن تنهي النزاع

ستقود مبادرات في اتجاه الحل السلمي

أعربت الجزائر اليوم (الخميس) عن رفضها لوجود أي قوة أجنبية مهما كانت في ليبيا، عقب موافقة البرلمان التركي على إرسال قوات إلى ذلك البلد.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن وزير الشؤون الخارجية صبري بوقادوم, أن الجزائر ستقوم في الأيام القليلة القادمة بالعديد من المبادرات في اتجاه الحل السلمي للأزمة في ليبيا.

وجدد الوزير التأكيد على أن لغة المدفعية ليست هي الحل وإنما الحل يكمن في التشاور بين كافة الليبيين وبمساعدة جميع الجيران وبالأخص الجزائر.