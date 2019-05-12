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لليوم الـ5 على التوالي .. عدم تسجيل إصابات بـ"كورونا" في الأراضي الفلسطينية

عدد المتعافين من الوباء يرتفع إلى 382

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، أنه لم تسجل اليوم (الثلاثاء)، أي إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية، لليوم الخامس على التوالي بعد فحص حوالي ألف عينة من جميع المحافظات.

وبينت مي الكيلة أن مجمل المتعافين ارتفع إلى 382، بعد تسجيل 15 حالة شفاء جديدة، بينما استقر عدد الإصابات عند 547 حالة، وفقاً لـ"رويترز".

وأضافت أن الوزارة وضعت 240 حالة جديدة بالعزل الصحي المنزلي وأن عدد من هم في الحجر المنزلي حاليا بلغ 14872، في حين أنهى الحجر 47438.

وسُجلت أربع حالات وفاة منذ انتشار فيروس كورنا في شهر مارس (آذار) الماضي، منها اثنتان في القدس المحتلة.

فيروس كورونا الجديد

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لليوم الـ5 على التوالي .. عدم تسجيل إصابات بـ"كورونا" في الأراضي الفلسطينية
سبق

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، أنه لم تسجل اليوم (الثلاثاء)، أي إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية، لليوم الخامس على التوالي بعد فحص حوالي ألف عينة من جميع المحافظات.

وبينت مي الكيلة أن مجمل المتعافين ارتفع إلى 382، بعد تسجيل 15 حالة شفاء جديدة، بينما استقر عدد الإصابات عند 547 حالة، وفقاً لـ"رويترز".

وأضافت أن الوزارة وضعت 240 حالة جديدة بالعزل الصحي المنزلي وأن عدد من هم في الحجر المنزلي حاليا بلغ 14872، في حين أنهى الحجر 47438.

وسُجلت أربع حالات وفاة منذ انتشار فيروس كورنا في شهر مارس (آذار) الماضي، منها اثنتان في القدس المحتلة.

12 مايو 2020 - 19 رمضان 1441
05:20 PM

لليوم الـ5 على التوالي .. عدم تسجيل إصابات بـ"كورونا" في الأراضي الفلسطينية

عدد المتعافين من الوباء يرتفع إلى 382

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، أنه لم تسجل اليوم (الثلاثاء)، أي إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية، لليوم الخامس على التوالي بعد فحص حوالي ألف عينة من جميع المحافظات.

وبينت مي الكيلة أن مجمل المتعافين ارتفع إلى 382، بعد تسجيل 15 حالة شفاء جديدة، بينما استقر عدد الإصابات عند 547 حالة، وفقاً لـ"رويترز".

وأضافت أن الوزارة وضعت 240 حالة جديدة بالعزل الصحي المنزلي وأن عدد من هم في الحجر المنزلي حاليا بلغ 14872، في حين أنهى الحجر 47438.

وسُجلت أربع حالات وفاة منذ انتشار فيروس كورنا في شهر مارس (آذار) الماضي، منها اثنتان في القدس المحتلة.

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