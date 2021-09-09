وبحسب "روسيا اليوم" لم يُعرف سبب بيع الخروف بهذا المبلغ الكبير أو مَن اشتراه.

وظهر في الفيديو خروف أبيض كبير وبجانبه شخص يعرضه للبيع في المزاد وهو يصرخ "60 ألف دينار".

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لبيع خروف بقيمة 60 ألف دينار (حوالى 200 ألف دولار أمريكي) في مزاد علني في الكويت.

فيديو.. مزاد علني لبيع خروف بقيمة 200 ألف دولار بالكويت صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-09-09 انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لبيع خروف بقيمة 60 ألف دينار (حوالى 200 ألف دولار أمريكي) في مزاد علني في الكويت. وظهر في الفيديو خروف أبيض كبير وبجانبه شخص يعرضه للبيع في المزاد وهو يصرخ "60 ألف دينار". وبحسب "روسيا اليوم" لم يُعرف سبب بيع الخروف بهذا المبلغ الكبير أو مَن اشتراه.

09 سبتمبر 2021 - 2 صفر 1443 09:58 AM

فيديو.. مزاد علني لبيع خروف بقيمة 200 ألف دولار بالكويت مقطعٌ انتشر على منصات التواصل الاجتماعي ولم يُعرف اسم الشاري





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انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لبيع خروف بقيمة 60 ألف دينار (حوالى 200 ألف دولار أمريكي) في مزاد علني في الكويت.

وظهر في الفيديو خروف أبيض كبير وبجانبه شخص يعرضه للبيع في المزاد وهو يصرخ "60 ألف دينار".

وبحسب "روسيا اليوم" لم يُعرف سبب بيع الخروف بهذا المبلغ الكبير أو مَن اشتراه.