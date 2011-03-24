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"المجنون" في علب المخلل.. إحباط وصول 10 آلاف قرص "يابا" للمملكة

مخدرات كانت بحوزة مسافر بنجلاديشي تم اعتقاله بمطار شاه جلال الدولي

اعتقلت السلطات الأمنية في مطار حضرة شاه جلال الدولي في العاصمة البنجلاديشية، اليوم الاثنين، مسافرًا من الجنسية البنجلاديشية؛ لمحاولته تهريب 10 آلاف قرص من مخدر "يابا" الذي يطلق عليه "المجنون".

ونقلت صحيفة "نيو إيج بنجلاديش"، عن مسؤول أمني في المطار، أن المتهم يدعى "راكب حسين" وهو من الجنسية البنجلاديشية، تم إيقافه الساعة 3:30 من فجر اليوم في المطار؛ حيث كان مسافرًا إلى السعودية عبر إحدى شركات الطيران.

وقال إنه تم اكتشاف الأقراص مخبأة في علب "المخلل"؛ مشيرًا إلى أن المتهم اعترف على أحد شركائه ويدعى "نظامول"؛ حيث يجري البحث عنه لإيقافه وإخضاعه للتحقيق.

ويُعد "يابا" نوعًا من أنواع المخدرات الخطيرة التي تسبب أمراضًا غير قابلة للعلاج، ويودي بمتعاطيه في أحيان كثيرة إلى الإصابة بجلطات دماغية وإلى الجنون.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المجنون" في علب المخلل.. إحباط وصول 10 آلاف قرص "يابا" للمملكة
سبق

اعتقلت السلطات الأمنية في مطار حضرة شاه جلال الدولي في العاصمة البنجلاديشية، اليوم الاثنين، مسافرًا من الجنسية البنجلاديشية؛ لمحاولته تهريب 10 آلاف قرص من مخدر "يابا" الذي يطلق عليه "المجنون".

ونقلت صحيفة "نيو إيج بنجلاديش"، عن مسؤول أمني في المطار، أن المتهم يدعى "راكب حسين" وهو من الجنسية البنجلاديشية، تم إيقافه الساعة 3:30 من فجر اليوم في المطار؛ حيث كان مسافرًا إلى السعودية عبر إحدى شركات الطيران.

وقال إنه تم اكتشاف الأقراص مخبأة في علب "المخلل"؛ مشيرًا إلى أن المتهم اعترف على أحد شركائه ويدعى "نظامول"؛ حيث يجري البحث عنه لإيقافه وإخضاعه للتحقيق.

ويُعد "يابا" نوعًا من أنواع المخدرات الخطيرة التي تسبب أمراضًا غير قابلة للعلاج، ويودي بمتعاطيه في أحيان كثيرة إلى الإصابة بجلطات دماغية وإلى الجنون.

22 مارس 2021 - 9 شعبان 1442
12:51 PM

"المجنون" في علب المخلل.. إحباط وصول 10 آلاف قرص "يابا" للمملكة

مخدرات كانت بحوزة مسافر بنجلاديشي تم اعتقاله بمطار شاه جلال الدولي

A A A
خالد علي - الرياض
7
55,684

اعتقلت السلطات الأمنية في مطار حضرة شاه جلال الدولي في العاصمة البنجلاديشية، اليوم الاثنين، مسافرًا من الجنسية البنجلاديشية؛ لمحاولته تهريب 10 آلاف قرص من مخدر "يابا" الذي يطلق عليه "المجنون".

ونقلت صحيفة "نيو إيج بنجلاديش"، عن مسؤول أمني في المطار، أن المتهم يدعى "راكب حسين" وهو من الجنسية البنجلاديشية، تم إيقافه الساعة 3:30 من فجر اليوم في المطار؛ حيث كان مسافرًا إلى السعودية عبر إحدى شركات الطيران.

وقال إنه تم اكتشاف الأقراص مخبأة في علب "المخلل"؛ مشيرًا إلى أن المتهم اعترف على أحد شركائه ويدعى "نظامول"؛ حيث يجري البحث عنه لإيقافه وإخضاعه للتحقيق.

ويُعد "يابا" نوعًا من أنواع المخدرات الخطيرة التي تسبب أمراضًا غير قابلة للعلاج، ويودي بمتعاطيه في أحيان كثيرة إلى الإصابة بجلطات دماغية وإلى الجنون.

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