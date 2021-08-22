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مجمع الملك فهد لطباعة المصحف يوزع 161.587.1 نسخة

من مختلف الإصدارات والأحجام على عدة جهات حكومية

وزّع مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة خلال شهر ذي القعدة الماضي 1440هــ، ما مجموعه 161.587.1 نسخة من القرآن الكريم بمختلف الأحجام، والترجمات، والكتب الدينية، لمجموعة من الجهات الحكومية.

وكشف تقرير صادر عن المجمع عن توزيعاته خلال الشهر الماضي، أنه تم توزيع 529.430.1 نسخة من المصحف الشريف من مختلف الأحجام، و12 نسخة من الأجزاء، و1000 نسخة من التسجيلات، و617.155 نسخة من ترجمات معاني القرآن الكريم بمختلف اللغات، و3 نسخ من الكتب الدينية.

وأوضح التقرير أن إجمالي ما وزعه المجمع منذ بداية توزيعه لإصداراته في الثالث والعشرين من شهر جمادى الأولى من عام 1405هـ، وحتى نهاية شهر ذي القعدة الماضي 1440هـ، وصل إلى 346.477.319 نسخة من مختلف الإصدارات.

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مجمع الملك فهد لطباعة المصحف يوزع 161.587.1 نسخة
سبق

وزّع مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة خلال شهر ذي القعدة الماضي 1440هــ، ما مجموعه 161.587.1 نسخة من القرآن الكريم بمختلف الأحجام، والترجمات، والكتب الدينية، لمجموعة من الجهات الحكومية.

وكشف تقرير صادر عن المجمع عن توزيعاته خلال الشهر الماضي، أنه تم توزيع 529.430.1 نسخة من المصحف الشريف من مختلف الأحجام، و12 نسخة من الأجزاء، و1000 نسخة من التسجيلات، و617.155 نسخة من ترجمات معاني القرآن الكريم بمختلف اللغات، و3 نسخ من الكتب الدينية.

وأوضح التقرير أن إجمالي ما وزعه المجمع منذ بداية توزيعه لإصداراته في الثالث والعشرين من شهر جمادى الأولى من عام 1405هـ، وحتى نهاية شهر ذي القعدة الماضي 1440هـ، وصل إلى 346.477.319 نسخة من مختلف الإصدارات.

22 أغسطس 2019 - 21 ذو الحجة 1440
01:13 PM

مجمع الملك فهد لطباعة المصحف يوزع 161.587.1 نسخة

من مختلف الإصدارات والأحجام على عدة جهات حكومية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وزّع مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة خلال شهر ذي القعدة الماضي 1440هــ، ما مجموعه 161.587.1 نسخة من القرآن الكريم بمختلف الأحجام، والترجمات، والكتب الدينية، لمجموعة من الجهات الحكومية.

وكشف تقرير صادر عن المجمع عن توزيعاته خلال الشهر الماضي، أنه تم توزيع 529.430.1 نسخة من المصحف الشريف من مختلف الأحجام، و12 نسخة من الأجزاء، و1000 نسخة من التسجيلات، و617.155 نسخة من ترجمات معاني القرآن الكريم بمختلف اللغات، و3 نسخ من الكتب الدينية.

وأوضح التقرير أن إجمالي ما وزعه المجمع منذ بداية توزيعه لإصداراته في الثالث والعشرين من شهر جمادى الأولى من عام 1405هـ، وحتى نهاية شهر ذي القعدة الماضي 1440هـ، وصل إلى 346.477.319 نسخة من مختلف الإصدارات.

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