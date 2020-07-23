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شرطة مكة تطيح بـ 7 بنجلاديشيين احتجزوا مقيمًا من جنسيتهم

وثقوا فعلتهم بالتصوير.. وطلبوا مبلغاً من شقيقه لإخلاء سبيله

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأن الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة تمكنت من القبض على سبعة أشخاص "من الجنسية البنجلاديشية ، أعمارهم في العقدين الخامس والسادس"، احتجزوا مقيماً من جنسيتهم وقيدوه ووثقوا فعلتهم بتصويره "إثر خلافات مالية سابقة بينهم".

وقال "الغامدي" المتهمون طلب من شقيق المجني عليه مبلغاً مالياً لإخلاء سبيله.
وأضاف: تم توقيف المتهمين جميعًا واتخاذ الإجراءات النظامية كافة، لإحالتهم إلى النيابة العامة.

شرطة مكة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شرطة مكة تطيح بـ 7 بنجلاديشيين احتجزوا مقيمًا من جنسيتهم
سبق

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأن الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة تمكنت من القبض على سبعة أشخاص "من الجنسية البنجلاديشية ، أعمارهم في العقدين الخامس والسادس"، احتجزوا مقيماً من جنسيتهم وقيدوه ووثقوا فعلتهم بتصويره "إثر خلافات مالية سابقة بينهم".

وقال "الغامدي" المتهمون طلب من شقيق المجني عليه مبلغاً مالياً لإخلاء سبيله.
وأضاف: تم توقيف المتهمين جميعًا واتخاذ الإجراءات النظامية كافة، لإحالتهم إلى النيابة العامة.

23 يوليو 2020 - 2 ذو الحجة 1441
04:42 PM

شرطة مكة تطيح بـ 7 بنجلاديشيين احتجزوا مقيمًا من جنسيتهم

وثقوا فعلتهم بالتصوير.. وطلبوا مبلغاً من شقيقه لإخلاء سبيله

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأن الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة تمكنت من القبض على سبعة أشخاص "من الجنسية البنجلاديشية ، أعمارهم في العقدين الخامس والسادس"، احتجزوا مقيماً من جنسيتهم وقيدوه ووثقوا فعلتهم بتصويره "إثر خلافات مالية سابقة بينهم".

وقال "الغامدي" المتهمون طلب من شقيق المجني عليه مبلغاً مالياً لإخلاء سبيله.
وأضاف: تم توقيف المتهمين جميعًا واتخاذ الإجراءات النظامية كافة، لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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