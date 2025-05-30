"حائل".. بدء ضخ مشروع المياه الشامل لبلدة "قصير بن متروك"

عبر تنفيذ خطوط ناقلة من محطة الشقيق وتخدم أكثر من ألف مستفيد

أعلنت الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة حائل، عن بدء ضخ مشروع المياه الشامل لبلدة قصير بن متروك شرق مدينة حائل بـ120كم.

ويأتي ذلك عبر تنفيذ خطوط ناقلة من محطة تنقية مياه الشرب في حقل الشقيق شمال شرق حائل، مرورًا بخزانات مياه بزاخة سعة 100000م3، ووصولًا لبلدة قصير بن متروك بأطوال أنابيب تتجاوز 170كم لتغذية خزان عال سعة 200 م3 وتغطية كافة الأجزاء المشمولة بالشبكات بأطوال تقدر بـ18 كم لتستهدف خدمة ما يزيد على 1000 مستفيد من خلال تنفيذ 174 توصيلة منزلية.

ومع تشغيل ذلك المشروع تم الاستغناء عن 178 رد صهريج شهريًّا.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة حائل خالد بن عيد الجمعان، أن الإدارة ماضية في تنفيذ خطتها التوسعية التي لمس المستفيدون منها تحسُّنًا في إمدادات المياه في منطقة حائل ومحافظاتها من خلال الالتزام بتنفيذ المشاريع والتحسين المستمر للأنظمة التشغيلية.

وأشار إلى أن تلك المشاريع تأتي تطبيقًا لإستراتيجية الشركة في تنفيذ أهدافها التنموية المقررة وفق خطة برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030.