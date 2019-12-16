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"هدف": أكثر من 55 ألف موظفة سعودية استفدن من برنامج وصول

الهادف إلى تمكين المرأة العاملة ورفع نسبة مشاركتها في سوق العمل

أوضح صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، أن 54754 موظفة سعودية استفدنَ حتى الآن من برنامج دعم نقل المرأة العاملة (وصول)، الهادف إلى تمكين المرأة العاملة في القطاع الخاص، ورفع نسبة مشاركتها في سوق العمل، ودعم استقرارها الوظيفي.

وأجرى الصندوق تعديلات وتحديثات على برنامج (وصول)، سعياً إلى استفادة أكبر عدد من المتقدمات للبرنامج، وتيسير وتسهيل إجراءات تسجيل العاملات السعوديات، في ظل دعم الصندوق لتمكين المرأة العاملة في القطاع الخاص، ودعم استقرارها الوظيفي.

وتضمنت تعديلات شروط الالتحاق بالبرنامج، تعديل شرط التسجيل في التأمينات الاجتماعية، حيث تكون فترة تسجيل الموظفة أقل من 36 شهراً، وألا يتجاوز الأجر الشهري المُسجل 8 آلاف ريال، كما شملت التعديلات مقدار الدعم المالي الشهري المقدم من الصندوق ثابتاً بواقع 80% من التكلفة وبحد أقصى 800 ريال شهرياً، وإلغاء المشاركة المالية الشهرية المقررة سابقاً بواقع 200 ريال، وامتداد فترة الدعم لتصل إلى 12 شهراً.

ويمكن للمرأة العاملة في القطاع الخاص التسجيل في برنامج "وصول" من خلال الرابط : http://wusool.sa.

ويهدف البرنامج، إلى إيجاد حلول تخفف من عبء تكاليف النقل عن السعوديات العاملات في القطاع الخاص، وتحسين وتطوير بيئة نقل المرأة من وإلى مقر العمل، وذلك من خلال تأمين خدمة المواصلات بشكل آمن وذي جودة وسلامة عاليتين للمرأة العاملة، من وإلى مقر العمل، بالشراكة مع شركات توجيه مركبات الأجرة الخاصة من خلال التطبيقات الذكية المرخصة.

صندوق تنمية الموارد البشرية هدف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"هدف": أكثر من 55 ألف موظفة سعودية استفدن من برنامج وصول
سبق

أوضح صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، أن 54754 موظفة سعودية استفدنَ حتى الآن من برنامج دعم نقل المرأة العاملة (وصول)، الهادف إلى تمكين المرأة العاملة في القطاع الخاص، ورفع نسبة مشاركتها في سوق العمل، ودعم استقرارها الوظيفي.

وأجرى الصندوق تعديلات وتحديثات على برنامج (وصول)، سعياً إلى استفادة أكبر عدد من المتقدمات للبرنامج، وتيسير وتسهيل إجراءات تسجيل العاملات السعوديات، في ظل دعم الصندوق لتمكين المرأة العاملة في القطاع الخاص، ودعم استقرارها الوظيفي.

وتضمنت تعديلات شروط الالتحاق بالبرنامج، تعديل شرط التسجيل في التأمينات الاجتماعية، حيث تكون فترة تسجيل الموظفة أقل من 36 شهراً، وألا يتجاوز الأجر الشهري المُسجل 8 آلاف ريال، كما شملت التعديلات مقدار الدعم المالي الشهري المقدم من الصندوق ثابتاً بواقع 80% من التكلفة وبحد أقصى 800 ريال شهرياً، وإلغاء المشاركة المالية الشهرية المقررة سابقاً بواقع 200 ريال، وامتداد فترة الدعم لتصل إلى 12 شهراً.

ويمكن للمرأة العاملة في القطاع الخاص التسجيل في برنامج "وصول" من خلال الرابط : http://wusool.sa.

ويهدف البرنامج، إلى إيجاد حلول تخفف من عبء تكاليف النقل عن السعوديات العاملات في القطاع الخاص، وتحسين وتطوير بيئة نقل المرأة من وإلى مقر العمل، وذلك من خلال تأمين خدمة المواصلات بشكل آمن وذي جودة وسلامة عاليتين للمرأة العاملة، من وإلى مقر العمل، بالشراكة مع شركات توجيه مركبات الأجرة الخاصة من خلال التطبيقات الذكية المرخصة.

16 ديسمبر 2019 - 19 ربيع الآخر 1441
09:28 AM

"هدف": أكثر من 55 ألف موظفة سعودية استفدن من برنامج وصول

الهادف إلى تمكين المرأة العاملة ورفع نسبة مشاركتها في سوق العمل

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أوضح صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، أن 54754 موظفة سعودية استفدنَ حتى الآن من برنامج دعم نقل المرأة العاملة (وصول)، الهادف إلى تمكين المرأة العاملة في القطاع الخاص، ورفع نسبة مشاركتها في سوق العمل، ودعم استقرارها الوظيفي.

وأجرى الصندوق تعديلات وتحديثات على برنامج (وصول)، سعياً إلى استفادة أكبر عدد من المتقدمات للبرنامج، وتيسير وتسهيل إجراءات تسجيل العاملات السعوديات، في ظل دعم الصندوق لتمكين المرأة العاملة في القطاع الخاص، ودعم استقرارها الوظيفي.

وتضمنت تعديلات شروط الالتحاق بالبرنامج، تعديل شرط التسجيل في التأمينات الاجتماعية، حيث تكون فترة تسجيل الموظفة أقل من 36 شهراً، وألا يتجاوز الأجر الشهري المُسجل 8 آلاف ريال، كما شملت التعديلات مقدار الدعم المالي الشهري المقدم من الصندوق ثابتاً بواقع 80% من التكلفة وبحد أقصى 800 ريال شهرياً، وإلغاء المشاركة المالية الشهرية المقررة سابقاً بواقع 200 ريال، وامتداد فترة الدعم لتصل إلى 12 شهراً.

ويمكن للمرأة العاملة في القطاع الخاص التسجيل في برنامج "وصول" من خلال الرابط : http://wusool.sa.

ويهدف البرنامج، إلى إيجاد حلول تخفف من عبء تكاليف النقل عن السعوديات العاملات في القطاع الخاص، وتحسين وتطوير بيئة نقل المرأة من وإلى مقر العمل، وذلك من خلال تأمين خدمة المواصلات بشكل آمن وذي جودة وسلامة عاليتين للمرأة العاملة، من وإلى مقر العمل، بالشراكة مع شركات توجيه مركبات الأجرة الخاصة من خلال التطبيقات الذكية المرخصة.

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