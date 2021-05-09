فيصل بن فرحان يبحث العلاقات الثنائية مع وزير خارجية جيبوتي
بحثا في اتصال هاتفي سبل تعزيز التنسيق المشترك في القضايا الإقليمية والعالمية
أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، اتصالًا هاتفيًّا بوزير خارجية جمهورية جيبوتي محمود علي يوسف.
وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وتعزيز التنسيق المشترك في القضايا الإقليمية والعالمية، وتطوير التعاون في مختلف المجالات، إضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وزير الخارجية
الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله
فيصل بن فرحان يبحث العلاقات الثنائية مع وزير خارجية جيبوتي
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-05-09
أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، اتصالًا هاتفيًّا بوزير خارجية جمهورية جيبوتي محمود علي يوسف.
وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وتعزيز التنسيق المشترك في القضايا الإقليمية والعالمية، وتطوير التعاون في مختلف المجالات، إضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
09 مايو 2021 - 27 رمضان 1442
09:38 PM
فيصل بن فرحان يبحث العلاقات الثنائية مع وزير خارجية جيبوتي
بحثا في اتصال هاتفي سبل تعزيز التنسيق المشترك في القضايا الإقليمية والعالمية
أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، اتصالًا هاتفيًّا بوزير خارجية جمهورية جيبوتي محمود علي يوسف.
وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وتعزيز التنسيق المشترك في القضايا الإقليمية والعالمية، وتطوير التعاون في مختلف المجالات، إضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.