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توصيات برفع قيود السفر داخل الاتحاد الأوروبي

مع ضرورة احترام الاحتياطات الصحية اللازمة

قدمت المفوضية الأوروبية في بروكسل مجموعة من التوصيات؛ لمساعدة الدول الأعضاء على رفع قيود السفر تدريجياً، والسماح للشركات السياحية بإعادة فتح أبوابها بعد أشهر من الإغلاق، مع احترام الاحتياطات الصحية اللازمة.

وتهدف توجيهات المفوضية إلى منح المواطنين الفرصة للحصول على قسط من الراحة والاستجمام.

وتسعى هذه الحزمة أيضاً إلى مساعدة قطاع السياحة في الاتحاد الأوروبي على التعافي من الوباء، من خلال دعم الشركات وضمان استمرار أوروبا في كونها الوجهة الأولى للزوار.

وتشمل حزمة السياحة والنقل التي تقدمها المفوضية استراتيجية شاملة نحو التعافي في عام 2020 وما بعده، ونهج مشترك لاستعادة حرية الحركة ورفع القيود على الحدود الداخلية للاتحاد الأوروبي بطريقة تدريجية ومنسقة، وإطار لدعم إعادة النقل التدريجي مع ضمان سلامة الركاب والأفراد، إلى جانب توصية تهدف إلى جعل إيصالات السفر بديلاً جذاباً للسداد النقدي للمستهلكين وتحدد معايير استعادة الأنشطة السياحية بشكل آمن وتدريجي ووضع البروتوكولات الصحية لمؤسسات الضيافة مثل الفنادق للسياح والمسافرين.

وتتطلع المفوضية إلى منح الناس القدرة والثقة والأمان للسفر مرة أخرى باتباع الإجراءات التي تشمل استعادة حرية الحركة بأمان ورفع الرقابة الداخلية على الحدود.

وقالت المفوضية الأوروبية في بيان: حرية الحركة والسفر عبر الحدود هما مفتاح السياحة وأنه مع تمكن الدول الأعضاء من الحد من تداول الفيروس يجب استبدال القيود الشاملة المفروضة على حرية الحركة بتدابير أكثر استهدافاً.

فيروس كورونا الجديد

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توصيات برفع قيود السفر داخل الاتحاد الأوروبي
سبق

قدمت المفوضية الأوروبية في بروكسل مجموعة من التوصيات؛ لمساعدة الدول الأعضاء على رفع قيود السفر تدريجياً، والسماح للشركات السياحية بإعادة فتح أبوابها بعد أشهر من الإغلاق، مع احترام الاحتياطات الصحية اللازمة.

وتهدف توجيهات المفوضية إلى منح المواطنين الفرصة للحصول على قسط من الراحة والاستجمام.

وتسعى هذه الحزمة أيضاً إلى مساعدة قطاع السياحة في الاتحاد الأوروبي على التعافي من الوباء، من خلال دعم الشركات وضمان استمرار أوروبا في كونها الوجهة الأولى للزوار.

وتشمل حزمة السياحة والنقل التي تقدمها المفوضية استراتيجية شاملة نحو التعافي في عام 2020 وما بعده، ونهج مشترك لاستعادة حرية الحركة ورفع القيود على الحدود الداخلية للاتحاد الأوروبي بطريقة تدريجية ومنسقة، وإطار لدعم إعادة النقل التدريجي مع ضمان سلامة الركاب والأفراد، إلى جانب توصية تهدف إلى جعل إيصالات السفر بديلاً جذاباً للسداد النقدي للمستهلكين وتحدد معايير استعادة الأنشطة السياحية بشكل آمن وتدريجي ووضع البروتوكولات الصحية لمؤسسات الضيافة مثل الفنادق للسياح والمسافرين.

وتتطلع المفوضية إلى منح الناس القدرة والثقة والأمان للسفر مرة أخرى باتباع الإجراءات التي تشمل استعادة حرية الحركة بأمان ورفع الرقابة الداخلية على الحدود.

وقالت المفوضية الأوروبية في بيان: حرية الحركة والسفر عبر الحدود هما مفتاح السياحة وأنه مع تمكن الدول الأعضاء من الحد من تداول الفيروس يجب استبدال القيود الشاملة المفروضة على حرية الحركة بتدابير أكثر استهدافاً.

13 مايو 2020 - 20 رمضان 1441
03:11 PM

توصيات برفع قيود السفر داخل الاتحاد الأوروبي

مع ضرورة احترام الاحتياطات الصحية اللازمة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قدمت المفوضية الأوروبية في بروكسل مجموعة من التوصيات؛ لمساعدة الدول الأعضاء على رفع قيود السفر تدريجياً، والسماح للشركات السياحية بإعادة فتح أبوابها بعد أشهر من الإغلاق، مع احترام الاحتياطات الصحية اللازمة.

وتهدف توجيهات المفوضية إلى منح المواطنين الفرصة للحصول على قسط من الراحة والاستجمام.

وتسعى هذه الحزمة أيضاً إلى مساعدة قطاع السياحة في الاتحاد الأوروبي على التعافي من الوباء، من خلال دعم الشركات وضمان استمرار أوروبا في كونها الوجهة الأولى للزوار.

وتشمل حزمة السياحة والنقل التي تقدمها المفوضية استراتيجية شاملة نحو التعافي في عام 2020 وما بعده، ونهج مشترك لاستعادة حرية الحركة ورفع القيود على الحدود الداخلية للاتحاد الأوروبي بطريقة تدريجية ومنسقة، وإطار لدعم إعادة النقل التدريجي مع ضمان سلامة الركاب والأفراد، إلى جانب توصية تهدف إلى جعل إيصالات السفر بديلاً جذاباً للسداد النقدي للمستهلكين وتحدد معايير استعادة الأنشطة السياحية بشكل آمن وتدريجي ووضع البروتوكولات الصحية لمؤسسات الضيافة مثل الفنادق للسياح والمسافرين.

وتتطلع المفوضية إلى منح الناس القدرة والثقة والأمان للسفر مرة أخرى باتباع الإجراءات التي تشمل استعادة حرية الحركة بأمان ورفع الرقابة الداخلية على الحدود.

وقالت المفوضية الأوروبية في بيان: حرية الحركة والسفر عبر الحدود هما مفتاح السياحة وأنه مع تمكن الدول الأعضاء من الحد من تداول الفيروس يجب استبدال القيود الشاملة المفروضة على حرية الحركة بتدابير أكثر استهدافاً.

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