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رئيس نادي الفتح للاعبين: مواصلة النتائج الإيجابية تحتاج عملًا مضاعفًا

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، تدريباته، مساء اليوم الأربعاء، على ملعبه الرئيس بالأحساء؛ استعدادًا لمواجهة الرائد ضمن الجولة الحادية والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقُبَيْل انطلاق التدريبات، اجتمع رئيس مجلس إدارة النادي المهندس سعد العفالق باللاعبين، وحثهم على أهمية المرحلة المقبلة، مشددًا على أن الحفاظ على مواصلة تحقيق النتائج الإيجابية يحتاج عملًا مضاعفًا ولن يأتي ذلك إلا بتكاتف الجميع، وثقتنا بكم كبيرة في تجاوز تلك المرحلة من خلال تحسين المركز الحالي والخروج من الحسابات المعقدة.

وبدأت التدريبات بقيادة المدير الفني "يانييك فيريرا" بتمارين الإحماء التي تمثلت بالركض عبر المحطات اللياقية المتنوعة عبر الأقماع والمرور بين الحواجز.

فيما استُكملت التدريبات بتمارين تكتيكية عبر مساحة ثلثي الملعب بتقسيم اللاعبين لمجموعتين؛ أقيمت بينهما مُناورة توقف اللعب خلالها أكثر من مرة للتصحيح والتوجيه، واختتمت التدريبات بتمارين الإطالة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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رئيس نادي الفتح للاعبين: مواصلة النتائج الإيجابية تحتاج عملًا مضاعفًا
سبق

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، تدريباته، مساء اليوم الأربعاء، على ملعبه الرئيس بالأحساء؛ استعدادًا لمواجهة الرائد ضمن الجولة الحادية والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقُبَيْل انطلاق التدريبات، اجتمع رئيس مجلس إدارة النادي المهندس سعد العفالق باللاعبين، وحثهم على أهمية المرحلة المقبلة، مشددًا على أن الحفاظ على مواصلة تحقيق النتائج الإيجابية يحتاج عملًا مضاعفًا ولن يأتي ذلك إلا بتكاتف الجميع، وثقتنا بكم كبيرة في تجاوز تلك المرحلة من خلال تحسين المركز الحالي والخروج من الحسابات المعقدة.

وبدأت التدريبات بقيادة المدير الفني "يانييك فيريرا" بتمارين الإحماء التي تمثلت بالركض عبر المحطات اللياقية المتنوعة عبر الأقماع والمرور بين الحواجز.

فيما استُكملت التدريبات بتمارين تكتيكية عبر مساحة ثلثي الملعب بتقسيم اللاعبين لمجموعتين؛ أقيمت بينهما مُناورة توقف اللعب خلالها أكثر من مرة للتصحيح والتوجيه، واختتمت التدريبات بتمارين الإطالة.

04 مارس 2020 - 9 رجب 1441
09:18 PM

رئيس نادي الفتح للاعبين: مواصلة النتائج الإيجابية تحتاج عملًا مضاعفًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، تدريباته، مساء اليوم الأربعاء، على ملعبه الرئيس بالأحساء؛ استعدادًا لمواجهة الرائد ضمن الجولة الحادية والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقُبَيْل انطلاق التدريبات، اجتمع رئيس مجلس إدارة النادي المهندس سعد العفالق باللاعبين، وحثهم على أهمية المرحلة المقبلة، مشددًا على أن الحفاظ على مواصلة تحقيق النتائج الإيجابية يحتاج عملًا مضاعفًا ولن يأتي ذلك إلا بتكاتف الجميع، وثقتنا بكم كبيرة في تجاوز تلك المرحلة من خلال تحسين المركز الحالي والخروج من الحسابات المعقدة.

وبدأت التدريبات بقيادة المدير الفني "يانييك فيريرا" بتمارين الإحماء التي تمثلت بالركض عبر المحطات اللياقية المتنوعة عبر الأقماع والمرور بين الحواجز.

فيما استُكملت التدريبات بتمارين تكتيكية عبر مساحة ثلثي الملعب بتقسيم اللاعبين لمجموعتين؛ أقيمت بينهما مُناورة توقف اللعب خلالها أكثر من مرة للتصحيح والتوجيه، واختتمت التدريبات بتمارين الإطالة.

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