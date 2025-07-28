النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الرئاسة الفلسطينية تشيد بمواقف المملكة وتدين المتطاولين: الشكر والعرفان للأشقاء

حذّرت الأصوات المشبوهة من تشويه تضحيات الشعب وصورة الأشقاء الناصعة

ثمّنت الرئاسة الفلسطينية مواقف المملكة العربية السعودية المشرّفة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، في كل ما تتبناه من مواقف وما تقدمه من دعم شامل لفلسطين والقدس الشريف.

وأدانت في بيان صحفي، صدر اليوم الأحد، بأشد العبارات، الأصوات النشاز التي تشكّك وتتطاول على الأشقاء العرب الذين وقفوا ويقفون دوماً داعمين لقضية الشعب الوطنية وصموده على أرضه، محذرة كل الأصوات المشبوهة من تشويه تضحيات الشعب وصورته وصورة الأشقاء الناصعة.

وتوجّهت الرئاسة الفلسطينية، إلى الأشقاء العرب بالشكر والعرفان والتقدير على مواقفهم التاريخية الصلبة في احتضان الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الرئاسة الفلسطينية تشيد بمواقف المملكة وتدين المتطاولين: الشكر والعرفان للأشقاء
سبق

ثمّنت الرئاسة الفلسطينية مواقف المملكة العربية السعودية المشرّفة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، في كل ما تتبناه من مواقف وما تقدمه من دعم شامل لفلسطين والقدس الشريف.

وأدانت في بيان صحفي، صدر اليوم الأحد، بأشد العبارات، الأصوات النشاز التي تشكّك وتتطاول على الأشقاء العرب الذين وقفوا ويقفون دوماً داعمين لقضية الشعب الوطنية وصموده على أرضه، محذرة كل الأصوات المشبوهة من تشويه تضحيات الشعب وصورته وصورة الأشقاء الناصعة.

وتوجّهت الرئاسة الفلسطينية، إلى الأشقاء العرب بالشكر والعرفان والتقدير على مواقفهم التاريخية الصلبة في احتضان الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية.

28 يوليو 2019 - 25 ذو القعدة 1440
02:05 PM

الرئاسة الفلسطينية تشيد بمواقف المملكة وتدين المتطاولين: الشكر والعرفان للأشقاء

حذّرت الأصوات المشبوهة من تشويه تضحيات الشعب وصورة الأشقاء الناصعة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - القدس
9
2,249

ثمّنت الرئاسة الفلسطينية مواقف المملكة العربية السعودية المشرّفة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، في كل ما تتبناه من مواقف وما تقدمه من دعم شامل لفلسطين والقدس الشريف.

وأدانت في بيان صحفي، صدر اليوم الأحد، بأشد العبارات، الأصوات النشاز التي تشكّك وتتطاول على الأشقاء العرب الذين وقفوا ويقفون دوماً داعمين لقضية الشعب الوطنية وصموده على أرضه، محذرة كل الأصوات المشبوهة من تشويه تضحيات الشعب وصورته وصورة الأشقاء الناصعة.

وتوجّهت الرئاسة الفلسطينية، إلى الأشقاء العرب بالشكر والعرفان والتقدير على مواقفهم التاريخية الصلبة في احتضان الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية.

اعلان

بالأرقام

10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,215
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,353
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,287
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
19,187

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

العلاوة السنوية!

العلاوة السنوية!

محمد الغامدي
بكل اللغات "السعودية الأفضل"..

بكل اللغات "السعودية الأفضل"..

ماجد البريكان
منع الحجاج وتخفيض الخمر يا قطر!!

منع الحجاج وتخفيض الخمر يا قطر!!

عبدالرحمن المرشد
ولي العهد ينهض بالرياضة

ولي العهد ينهض بالرياضة

سلطان رديف
التعاون ضـد الأشـرار

التعاون ضـد الأشـرار

محمد الصيـعري
ماذا لو تمنى ابنك واديًا من ذهب؟!

ماذا لو تمنى ابنك واديًا من ذهب؟!

مها عبدالله الحقباني
إعلام.. (هياط)

إعلام.. (هياط)

عبدالله بن خميس العمري
نشكر معالي المعلم ونعتذر..!

نشكر معالي المعلم ونعتذر..!

عبدالغني الشيخ
من تجربة..

من تجربة..

بدر الغامدي
الإعلام.. وسوء الفهم

الإعلام.. وسوء الفهم

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة