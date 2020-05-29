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الأنشطة الرياضية تشهد عودة الجماهير لملاعب بولندا

بحضور 25% فقط .. بدءًا من 19 يونيو

أعلن رئيس الوزراء البولندي ماتوش مورافييسكي اليوم أن حكومته ستسمح بفتح ملاعب كرة القدم جزئيًّا أمام المشجعين ابتداء من 19 يونيو بعد منع ذلك بسبب تبعات فيروس كورونا المستجد.

وأوضح مورافييسكي أن العدد الأقصى للمشجعين سيكون ما نسبته 25 % من الطاقة الاستيعابية للمدرجات.

وأفاد رئيس الاتحاد المحلي لكرة القدم زبينييف بونييك بأنه في الفترة الأولى سيُسمح فقط بدخول المشجعين المحليين في الوقت الراهن. ولأسباب أمنية لا يمكن عمليًّا السماح باستضافة مجموعات منظمة.

فيروس كورونا الجديد بولندا

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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الأنشطة الرياضية تشهد عودة الجماهير لملاعب بولندا
سبق

أعلن رئيس الوزراء البولندي ماتوش مورافييسكي اليوم أن حكومته ستسمح بفتح ملاعب كرة القدم جزئيًّا أمام المشجعين ابتداء من 19 يونيو بعد منع ذلك بسبب تبعات فيروس كورونا المستجد.

وأوضح مورافييسكي أن العدد الأقصى للمشجعين سيكون ما نسبته 25 % من الطاقة الاستيعابية للمدرجات.

وأفاد رئيس الاتحاد المحلي لكرة القدم زبينييف بونييك بأنه في الفترة الأولى سيُسمح فقط بدخول المشجعين المحليين في الوقت الراهن. ولأسباب أمنية لا يمكن عمليًّا السماح باستضافة مجموعات منظمة.

29 مايو 2020 - 6 شوّال 1441
08:31 PM

الأنشطة الرياضية تشهد عودة الجماهير لملاعب بولندا

بحضور 25% فقط .. بدءًا من 19 يونيو

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن رئيس الوزراء البولندي ماتوش مورافييسكي اليوم أن حكومته ستسمح بفتح ملاعب كرة القدم جزئيًّا أمام المشجعين ابتداء من 19 يونيو بعد منع ذلك بسبب تبعات فيروس كورونا المستجد.

وأوضح مورافييسكي أن العدد الأقصى للمشجعين سيكون ما نسبته 25 % من الطاقة الاستيعابية للمدرجات.

وأفاد رئيس الاتحاد المحلي لكرة القدم زبينييف بونييك بأنه في الفترة الأولى سيُسمح فقط بدخول المشجعين المحليين في الوقت الراهن. ولأسباب أمنية لا يمكن عمليًّا السماح باستضافة مجموعات منظمة.

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