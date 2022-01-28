أعلنت أمانة محافظة جدة بالتعاون مع الهيئة العامة لعقارات الدولة عن بدء استقبال طلبات تعويض إزالة المناطق العشوائية عبر بوابة الأمانة الرقمية، دون الحاجة لمراجعة مقر اللجنة، والتي ستواصل استقبال الطلبات في مقرها الميداني، علماً بأن التعويضات عن الأراضي المملوكة بصكوك شرعية ستكون عن الأرض والأنقاض، والأراضي غير المملوكة بصكوك شرعية ستكون عن الأنقاض. وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة محافظة جدة محمد البقمي، بأن استقبال طلبات التعويض رقمياً يأتي حرصاً على تسهيل الإجراءات على الملاك، وسيكون ذلك اعتباراً من يوم الأحد المقبل . وأضاف البقمي أن طلبات التقديم على التعويض تتضمن المستندات التالية :صورة من الصك أو الوثيقة وبيانات المالك وصورة الهوية الوطنية للمالك وصورة الهوية الوطنية للوكيل وصورة الوكالة الشرعية وصورة فوتوغرافية للمبنى بالكامل واضحة إن وجد وصورة فاتورة الكهرباء إن وجد ورقم توثيق المبنى وصورة جوية للموقع إن وجد.

أمانة جدة تعلن بدء استقبال طلبات تعويض ملاك العشوائيات عبدالله الراجحي سبق 2022-01-28 أعلنت أمانة محافظة جدة بالتعاون مع الهيئة العامة لعقارات الدولة عن بدء استقبال طلبات تعويض إزالة المناطق العشوائية عبر بوابة الأمانة الرقمية، دون الحاجة لمراجعة مقر اللجنة، والتي ستواصل استقبال الطلبات في مقرها الميداني، علماً بأن التعويضات عن الأراضي المملوكة بصكوك شرعية ستكون عن الأرض والأنقاض، والأراضي غير المملوكة بصكوك شرعية ستكون عن الأنقاض.



وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة محافظة جدة محمد البقمي، بأن استقبال طلبات التعويض رقمياً يأتي حرصاً على تسهيل الإجراءات على الملاك، وسيكون ذلك اعتباراً من يوم الأحد المقبل .



وأضاف البقمي أن طلبات التقديم على التعويض تتضمن المستندات التالية :صورة من الصك أو الوثيقة وبيانات المالك وصورة الهوية الوطنية للمالك وصورة الهوية الوطنية للوكيل وصورة الوكالة الشرعية وصورة فوتوغرافية للمبنى بالكامل واضحة إن وجد وصورة فاتورة الكهرباء إن وجد ورقم توثيق المبنى وصورة جوية للموقع إن وجد.

28 يناير 2022 - 25 جمادى الآخر 1443 09:44 PM

أمانة جدة تعلن بدء استقبال طلبات تعويض ملاك العشوائيات اعتباراً من الأحد المقبل عبر البوابة الرقمية دون الحاجة لمراجعة مقر اللجنة





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أعلنت أمانة محافظة جدة بالتعاون مع الهيئة العامة لعقارات الدولة عن بدء استقبال طلبات تعويض إزالة المناطق العشوائية عبر بوابة الأمانة الرقمية، دون الحاجة لمراجعة مقر اللجنة، والتي ستواصل استقبال الطلبات في مقرها الميداني، علماً بأن التعويضات عن الأراضي المملوكة بصكوك شرعية ستكون عن الأرض والأنقاض، والأراضي غير المملوكة بصكوك شرعية ستكون عن الأنقاض.



وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة محافظة جدة محمد البقمي، بأن استقبال طلبات التعويض رقمياً يأتي حرصاً على تسهيل الإجراءات على الملاك، وسيكون ذلك اعتباراً من يوم الأحد المقبل .



وأضاف البقمي أن طلبات التقديم على التعويض تتضمن المستندات التالية :صورة من الصك أو الوثيقة وبيانات المالك وصورة الهوية الوطنية للمالك وصورة الهوية الوطنية للوكيل وصورة الوكالة الشرعية وصورة فوتوغرافية للمبنى بالكامل واضحة إن وجد وصورة فاتورة الكهرباء إن وجد ورقم توثيق المبنى وصورة جوية للموقع إن وجد.