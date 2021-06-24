"الإرياني": متى يهبّ مشايخ ورجال اليمن لاستعادة أمجادهم وكرامتهم من الحوثيين؟

تعليقًا على فيديو اعتداء الميليشيا الهمجي على مواطن داخل محله بصنعاء

علق وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني على فيديو الحوثيين الذين تهجموا على صاحب محل تجاري في صنعاء لعدم دفعه الضرائب، قائلاً: أين اليمنيون الأبطال أحفاد مَن صنعوا التاريخ والأمجاد من هذه المشاهد وغيرها من الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها الميليشيا الحوثية بحق الشعب اليمني في كل مناطق سيطرتهم؟ ومتى سيهبّ مشايخ ورجال اليمن لاستعادة أمجادهم وهيبتهم وكرامتهم والثأر من الشرذمة الباغية.

وفي التفاصيل: أوضح الوزير "الإرياني" في تغريدات عدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي؛ أن المقطع هو مشهد يتكرر كل يوم في مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران بالاعتداء على مالك أحد المحلات التجارية في صنعاء؛ بغرض جباية الأموال لصالح المجهود الحربي وتمويل عملياتها القتالية والتخريبية في اليمن والإقليم؛ في نموذج لهمجية ووحشية وإرهاب هذه الميليشيا بحق المواطنين.

وأكد أن المدنيين يواجهون في مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية أبشع أنواع القمع والتنكيل والترهيب لم يسبق لها مثيل؛ بهدف إسكاتهم وإخضاعهم في ظل صمت دولي مطبق على هذه الانتهاكات والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية".

ودعا المسوؤلين وقيادات الأحزاب والسياسيين والإعلاميين والناشطين إلى إدراك حجم الخطر وتوحيد الصف والعمل لإنقاذ الشعب اليمني، وترك المعارك الجانبية، وتركيز كل الإمكانيات والجهود تحت قيادة الرئيس هادي لحسم المعركة مع ميليشيا الإرهاب الحوثية.