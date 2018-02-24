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قضية "‏mbc في أسبوع" .. مأزق الـ 30 عاماً يحاصر محضّري مختبرات العلوم

التخصُّص الوحيد في المملكة الذي أُوقف تطويره في مؤهله وسيدتان ترويان القصة

تناقش قناة mbc، اليوم، عبر برنامجها "mbc في أسبوع"، معاناة محضّري مختبرات العلوم مع وزارة التعليم وتوقف إجراءات الموافقة لإكمال دارستهم الجامعية منذ سنوات عدة؛ حيث تسلط حلقة البرنامج الضوء على معاناتهم وإيجاد حلول ممكنة لكثير من المشاق والعقبات التي مازالت تقف في طريقهم وأمام أهدافهم لتطوير أنفسهم وإكمال دراستهم وتعديل مستوياتهم.

ويستعرض البرنامج تقريراً من إعداد الاعلامي سامي جميل؛ عن قضية 30 عاماً منذ بدء تخصُّص محضّري مختبرات العلوم الذين لم تدرجهم وزارة التعليم في سلم أولوياتها في التطوير أسوة بزملائهم المعلمين ورغبتهم في إكمال البكالوريوس في تخصّصهم التي ظلت حبيسة أدراج الوزارة.

كما تحاور البرنامج سيدتان من محضّري المختبرات عملا لمدة 24 عاماً كمحضّرتين للمختبرات ولم تتناسيا طموحهما الذي تتشاركاه مع زملائهما بأن يُكملوا دراستهم الجامعية في التخصُّص الذي أحبوه وقدّموا عطاءهم لأجيال من الطالبات والطلاب من خلاله.

ويناقش البرنامج هموم محضّري مختبر العلوم حُرموا المساواة بزملائهم في الكادر التعليمي رغم أهمية ما يقدّمونه من عمل عرّضهم لكثير من المشاق؛ حيث لا تزال العقبات في طريقهم تقف أمام أهدافهم في تطوير أنفسهم ومواصلة التقدم في مجالهم.

ويطالب محضّرو المختبرات بالسماح لهم بإكمال الدراسة, وتعديل أوضاعهم التي يعانونها منذ التعيين عطفاً على ما يقدم لهم من حقوق في إخراج أجيال متعلمة بشكل يواكب العلوم الحديثة، وأن ينظر لما يقدمونه من عطاءٍ كبيرٍ في المدارس السعودية.

وأشاروا إلى أن تخصّصهم هو التخصّص الوحيد في المملكة الذي توقف تطويره في مؤهله، وفي المقابل السماح لكل مدني وعسكري بإكمال دراسته، مؤكدين أنهم لا يستطيعون إكمال البكالوريوس في تخصّصهم محضّري مختبرات العلوم.

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قضية "‏mbc في أسبوع" .. مأزق الـ 30 عاماً يحاصر محضّري مختبرات العلوم
سبق

تناقش قناة mbc، اليوم، عبر برنامجها "mbc في أسبوع"، معاناة محضّري مختبرات العلوم مع وزارة التعليم وتوقف إجراءات الموافقة لإكمال دارستهم الجامعية منذ سنوات عدة؛ حيث تسلط حلقة البرنامج الضوء على معاناتهم وإيجاد حلول ممكنة لكثير من المشاق والعقبات التي مازالت تقف في طريقهم وأمام أهدافهم لتطوير أنفسهم وإكمال دراستهم وتعديل مستوياتهم.

ويستعرض البرنامج تقريراً من إعداد الاعلامي سامي جميل؛ عن قضية 30 عاماً منذ بدء تخصُّص محضّري مختبرات العلوم الذين لم تدرجهم وزارة التعليم في سلم أولوياتها في التطوير أسوة بزملائهم المعلمين ورغبتهم في إكمال البكالوريوس في تخصّصهم التي ظلت حبيسة أدراج الوزارة.

كما تحاور البرنامج سيدتان من محضّري المختبرات عملا لمدة 24 عاماً كمحضّرتين للمختبرات ولم تتناسيا طموحهما الذي تتشاركاه مع زملائهما بأن يُكملوا دراستهم الجامعية في التخصُّص الذي أحبوه وقدّموا عطاءهم لأجيال من الطالبات والطلاب من خلاله.

ويناقش البرنامج هموم محضّري مختبر العلوم حُرموا المساواة بزملائهم في الكادر التعليمي رغم أهمية ما يقدّمونه من عمل عرّضهم لكثير من المشاق؛ حيث لا تزال العقبات في طريقهم تقف أمام أهدافهم في تطوير أنفسهم ومواصلة التقدم في مجالهم.

ويطالب محضّرو المختبرات بالسماح لهم بإكمال الدراسة, وتعديل أوضاعهم التي يعانونها منذ التعيين عطفاً على ما يقدم لهم من حقوق في إخراج أجيال متعلمة بشكل يواكب العلوم الحديثة، وأن ينظر لما يقدمونه من عطاءٍ كبيرٍ في المدارس السعودية.

وأشاروا إلى أن تخصّصهم هو التخصّص الوحيد في المملكة الذي توقف تطويره في مؤهله، وفي المقابل السماح لكل مدني وعسكري بإكمال دراسته، مؤكدين أنهم لا يستطيعون إكمال البكالوريوس في تخصّصهم محضّري مختبرات العلوم.

24 فبراير 2018 - 8 جمادى الآخر 1439
11:02 AM

قضية "‏mbc في أسبوع" .. مأزق الـ 30 عاماً يحاصر محضّري مختبرات العلوم

التخصُّص الوحيد في المملكة الذي أُوقف تطويره في مؤهله وسيدتان ترويان القصة

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هادي العصيمي - مكة المكرمة
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تناقش قناة mbc، اليوم، عبر برنامجها "mbc في أسبوع"، معاناة محضّري مختبرات العلوم مع وزارة التعليم وتوقف إجراءات الموافقة لإكمال دارستهم الجامعية منذ سنوات عدة؛ حيث تسلط حلقة البرنامج الضوء على معاناتهم وإيجاد حلول ممكنة لكثير من المشاق والعقبات التي مازالت تقف في طريقهم وأمام أهدافهم لتطوير أنفسهم وإكمال دراستهم وتعديل مستوياتهم.

ويستعرض البرنامج تقريراً من إعداد الاعلامي سامي جميل؛ عن قضية 30 عاماً منذ بدء تخصُّص محضّري مختبرات العلوم الذين لم تدرجهم وزارة التعليم في سلم أولوياتها في التطوير أسوة بزملائهم المعلمين ورغبتهم في إكمال البكالوريوس في تخصّصهم التي ظلت حبيسة أدراج الوزارة.

كما تحاور البرنامج سيدتان من محضّري المختبرات عملا لمدة 24 عاماً كمحضّرتين للمختبرات ولم تتناسيا طموحهما الذي تتشاركاه مع زملائهما بأن يُكملوا دراستهم الجامعية في التخصُّص الذي أحبوه وقدّموا عطاءهم لأجيال من الطالبات والطلاب من خلاله.

ويناقش البرنامج هموم محضّري مختبر العلوم حُرموا المساواة بزملائهم في الكادر التعليمي رغم أهمية ما يقدّمونه من عمل عرّضهم لكثير من المشاق؛ حيث لا تزال العقبات في طريقهم تقف أمام أهدافهم في تطوير أنفسهم ومواصلة التقدم في مجالهم.

ويطالب محضّرو المختبرات بالسماح لهم بإكمال الدراسة, وتعديل أوضاعهم التي يعانونها منذ التعيين عطفاً على ما يقدم لهم من حقوق في إخراج أجيال متعلمة بشكل يواكب العلوم الحديثة، وأن ينظر لما يقدمونه من عطاءٍ كبيرٍ في المدارس السعودية.

وأشاروا إلى أن تخصّصهم هو التخصّص الوحيد في المملكة الذي توقف تطويره في مؤهله، وفي المقابل السماح لكل مدني وعسكري بإكمال دراسته، مؤكدين أنهم لا يستطيعون إكمال البكالوريوس في تخصّصهم محضّري مختبرات العلوم.

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