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الأهلي بطلًا للدوري الممتاز للشباب

أسقط الفتح في المحطة الأخيرة

توج فريق الأهلي بلقب الدوري السعودي الممتاز لدرجة الشباب لكرة القدم، بعد تحقيقه 54 نقطة في المركز الأول لترتيب المسابقة.

وشهدت الجولة 22 والأخيرة، فوز الأهلي على نظيره الفتح بهدف دون مقابل، وفوز الشباب على الاتفاق بهدفين دون مقابل، وخسارة فريق أبها من القادسية بهدفين مقابل هدف، والهلال والنصر يتعادلان بثلاثة أهداف لكل منهما.

وكسب الاتحاد نظيره "هجر" بهدفين دون مقابل، والرائد يتغلب على الوحدة بهدفين دون مقابل.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الأهلي بطلًا للدوري الممتاز للشباب
سبق

توج فريق الأهلي بلقب الدوري السعودي الممتاز لدرجة الشباب لكرة القدم، بعد تحقيقه 54 نقطة في المركز الأول لترتيب المسابقة.

وشهدت الجولة 22 والأخيرة، فوز الأهلي على نظيره الفتح بهدف دون مقابل، وفوز الشباب على الاتفاق بهدفين دون مقابل، وخسارة فريق أبها من القادسية بهدفين مقابل هدف، والهلال والنصر يتعادلان بثلاثة أهداف لكل منهما.

وكسب الاتحاد نظيره "هجر" بهدفين دون مقابل، والرائد يتغلب على الوحدة بهدفين دون مقابل.

29 إبريل 2018 - 13 شعبان 1439
06:47 PM

الأهلي بطلًا للدوري الممتاز للشباب

أسقط الفتح في المحطة الأخيرة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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1,914

توج فريق الأهلي بلقب الدوري السعودي الممتاز لدرجة الشباب لكرة القدم، بعد تحقيقه 54 نقطة في المركز الأول لترتيب المسابقة.

وشهدت الجولة 22 والأخيرة، فوز الأهلي على نظيره الفتح بهدف دون مقابل، وفوز الشباب على الاتفاق بهدفين دون مقابل، وخسارة فريق أبها من القادسية بهدفين مقابل هدف، والهلال والنصر يتعادلان بثلاثة أهداف لكل منهما.

وكسب الاتحاد نظيره "هجر" بهدفين دون مقابل، والرائد يتغلب على الوحدة بهدفين دون مقابل.

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