الأهلي بطلًا للدوري الممتاز للشباب

أسقط الفتح في المحطة الأخيرة

توج فريق الأهلي بلقب الدوري السعودي الممتاز لدرجة الشباب لكرة القدم، بعد تحقيقه 54 نقطة في المركز الأول لترتيب المسابقة.

وشهدت الجولة 22 والأخيرة، فوز الأهلي على نظيره الفتح بهدف دون مقابل، وفوز الشباب على الاتفاق بهدفين دون مقابل، وخسارة فريق أبها من القادسية بهدفين مقابل هدف، والهلال والنصر يتعادلان بثلاثة أهداف لكل منهما.

وكسب الاتحاد نظيره "هجر" بهدفين دون مقابل، والرائد يتغلب على الوحدة بهدفين دون مقابل.