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سلطان عُمان يدوّن كلمة في سجل مركز نيوم للإثراء المعرفي.. ماذا كتب؟

صحبه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان

صحب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان في جولة بمركز نيوم للإثراء المعرفي، الذي يعرض أحدث التطورات وآخر المستجدات الخاصة بمشروع نيوم وقطاعاته، وذلك في إطار زيارة دولة يقوم بها إلى السعودية.

وتجول سلطان عُمان في أرجاء المركز واطَّلع على خطط مشروع هذه المدينة الواعدة والمشروعات الاقتصادية، والاستثمارية والسياحية التي ستشملها، كما اطلع على مستجدات المشروعات الكبرى الأخرى وهي العلا والقدية وآمالا والبحر الأحمر.

وفي ختام زيارته إلى المركز دوّن السلطان طارق بن هيثم كلمة في سجل كبار الزوار، أشاد فيها بجهود المملكة لإنشاء هذه المدينة ضمن رؤية "المملكة 2030 "، داعيًا الله أن تكلل جهود قيادة المملكة بالتوفيق والسداد لإنشائها حتى تحقق مكانتها الاقتصادية المنشودة، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء العُمانية "أونا".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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سلطان عُمان يدوّن كلمة في سجل مركز نيوم للإثراء المعرفي.. ماذا كتب؟
سبق

صحب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان في جولة بمركز نيوم للإثراء المعرفي، الذي يعرض أحدث التطورات وآخر المستجدات الخاصة بمشروع نيوم وقطاعاته، وذلك في إطار زيارة دولة يقوم بها إلى السعودية.

وتجول سلطان عُمان في أرجاء المركز واطَّلع على خطط مشروع هذه المدينة الواعدة والمشروعات الاقتصادية، والاستثمارية والسياحية التي ستشملها، كما اطلع على مستجدات المشروعات الكبرى الأخرى وهي العلا والقدية وآمالا والبحر الأحمر.

وفي ختام زيارته إلى المركز دوّن السلطان طارق بن هيثم كلمة في سجل كبار الزوار، أشاد فيها بجهود المملكة لإنشاء هذه المدينة ضمن رؤية "المملكة 2030 "، داعيًا الله أن تكلل جهود قيادة المملكة بالتوفيق والسداد لإنشائها حتى تحقق مكانتها الاقتصادية المنشودة، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء العُمانية "أونا".

12 يوليو 2021 - 2 ذو الحجة 1442
02:04 AM

سلطان عُمان يدوّن كلمة في سجل مركز نيوم للإثراء المعرفي.. ماذا كتب؟

صحبه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان

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ياسر نجدي - الرياض
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4,096

صحب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان في جولة بمركز نيوم للإثراء المعرفي، الذي يعرض أحدث التطورات وآخر المستجدات الخاصة بمشروع نيوم وقطاعاته، وذلك في إطار زيارة دولة يقوم بها إلى السعودية.

وتجول سلطان عُمان في أرجاء المركز واطَّلع على خطط مشروع هذه المدينة الواعدة والمشروعات الاقتصادية، والاستثمارية والسياحية التي ستشملها، كما اطلع على مستجدات المشروعات الكبرى الأخرى وهي العلا والقدية وآمالا والبحر الأحمر.

وفي ختام زيارته إلى المركز دوّن السلطان طارق بن هيثم كلمة في سجل كبار الزوار، أشاد فيها بجهود المملكة لإنشاء هذه المدينة ضمن رؤية "المملكة 2030 "، داعيًا الله أن تكلل جهود قيادة المملكة بالتوفيق والسداد لإنشائها حتى تحقق مكانتها الاقتصادية المنشودة، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء العُمانية "أونا".

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