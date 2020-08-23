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شديدة واليوم 45°.. هنا درجات الحرارة المتوقعة للرياض في أسبوع

تنخفض تدريجيًّا خلال نصفه الثاني و"الصغرى" ما بين 31 و27 درجة

من المتوقع أن تشهد العاصمة الرياض، خلال هذا الأسبوع، بدءًا من اليوم الأحد أجواء شديدة الحرارة.

وقال موقع "طقس العرب": "يُتوقع -بمشيئة الله- أن تكون الأجواء بشكل عام في العاصمة الرياض شديدة الحرارة؛ خاصة خلال الأيام الأولى من هذا الأسبوع، وتكون درجات الحرارة العظمى 45 مئوية يوم الأحد؛ في حين تنخفض تدريجيًّا خلال النصف الثاني من هذا الأسبوع لتصل إلى حدود 41 درجة مئوية نهاية الأسبوع".

أما في ساعات الليل، فتكون درجات الحرارة الصغرى ما بين 31 و27 درجة مئوية في ليالي هذا الأسبوع.

أما حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في العاصمة الرياض خلال الأيام القادمة؛ فجاءت على النحو الآتي: درجات الحرارة ليوم الأحد في الرياض هي: العظمى المتوقعة °45، ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة °31.

فيما تصل درجة الحرارة العظمى المتوقعة في الرياض يوم الاثنين إلى °43، والصغرى إلى °29، والثلاثاء تبلغ درجة الحرارة العظمى °41، والصغرى °29؛ بينما توقع الموقع أن تبلغ درجة الحرارة العظمى ليوم الأربعاء °41، والصغرى °27، ويوم الخميس تصل درجة الحرارة العظمى °41، والصغرى °27، وتصل يوم الجمعة درجة الحرارة العظمى المتوقعة في الرياض °40، والصغرى المتوقعة °26.

حالة الطقس الأرصاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شديدة واليوم 45°.. هنا درجات الحرارة المتوقعة للرياض في أسبوع
سبق

من المتوقع أن تشهد العاصمة الرياض، خلال هذا الأسبوع، بدءًا من اليوم الأحد أجواء شديدة الحرارة.

وقال موقع "طقس العرب": "يُتوقع -بمشيئة الله- أن تكون الأجواء بشكل عام في العاصمة الرياض شديدة الحرارة؛ خاصة خلال الأيام الأولى من هذا الأسبوع، وتكون درجات الحرارة العظمى 45 مئوية يوم الأحد؛ في حين تنخفض تدريجيًّا خلال النصف الثاني من هذا الأسبوع لتصل إلى حدود 41 درجة مئوية نهاية الأسبوع".

أما في ساعات الليل، فتكون درجات الحرارة الصغرى ما بين 31 و27 درجة مئوية في ليالي هذا الأسبوع.

أما حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في العاصمة الرياض خلال الأيام القادمة؛ فجاءت على النحو الآتي: درجات الحرارة ليوم الأحد في الرياض هي: العظمى المتوقعة °45، ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة °31.

فيما تصل درجة الحرارة العظمى المتوقعة في الرياض يوم الاثنين إلى °43، والصغرى إلى °29، والثلاثاء تبلغ درجة الحرارة العظمى °41، والصغرى °29؛ بينما توقع الموقع أن تبلغ درجة الحرارة العظمى ليوم الأربعاء °41، والصغرى °27، ويوم الخميس تصل درجة الحرارة العظمى °41، والصغرى °27، وتصل يوم الجمعة درجة الحرارة العظمى المتوقعة في الرياض °40، والصغرى المتوقعة °26.

23 أغسطس 2020 - 4 محرّم 1442
12:58 PM

شديدة واليوم 45°.. هنا درجات الحرارة المتوقعة للرياض في أسبوع

تنخفض تدريجيًّا خلال نصفه الثاني و"الصغرى" ما بين 31 و27 درجة

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عبدالرزاق البجالي - الرياض
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من المتوقع أن تشهد العاصمة الرياض، خلال هذا الأسبوع، بدءًا من اليوم الأحد أجواء شديدة الحرارة.

وقال موقع "طقس العرب": "يُتوقع -بمشيئة الله- أن تكون الأجواء بشكل عام في العاصمة الرياض شديدة الحرارة؛ خاصة خلال الأيام الأولى من هذا الأسبوع، وتكون درجات الحرارة العظمى 45 مئوية يوم الأحد؛ في حين تنخفض تدريجيًّا خلال النصف الثاني من هذا الأسبوع لتصل إلى حدود 41 درجة مئوية نهاية الأسبوع".

أما في ساعات الليل، فتكون درجات الحرارة الصغرى ما بين 31 و27 درجة مئوية في ليالي هذا الأسبوع.

أما حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في العاصمة الرياض خلال الأيام القادمة؛ فجاءت على النحو الآتي: درجات الحرارة ليوم الأحد في الرياض هي: العظمى المتوقعة °45، ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة °31.

فيما تصل درجة الحرارة العظمى المتوقعة في الرياض يوم الاثنين إلى °43، والصغرى إلى °29، والثلاثاء تبلغ درجة الحرارة العظمى °41، والصغرى °29؛ بينما توقع الموقع أن تبلغ درجة الحرارة العظمى ليوم الأربعاء °41، والصغرى °27، ويوم الخميس تصل درجة الحرارة العظمى °41، والصغرى °27، وتصل يوم الجمعة درجة الحرارة العظمى المتوقعة في الرياض °40، والصغرى المتوقعة °26.

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